將軍澳八旬婦誤吞假牙不治　醫生建議家人留意進食情況

【17:13更新：加入老人科醫生建議】

將軍澳厚德邨德志樓一名84歲黃姓老婦，昨日(19日)下午約1時進食期間，懷疑誤吞假牙後暈倒。家人發現後大驚報案。救護員接報到場時，黃婦已陷入昏迷，被送往將軍澳醫院，經搶救後延至今日(20日)早上8時47分不治。

建議長者坐直進食免誤入氣管

老人科專科醫生佘達明接受本報查詢指，長者營養不足會導致牙肉萎縮，繼而令假牙容易鬆脫、「冇以前咁Fit。」他指出，假牙鬆緊需要由牙醫調校，家人如留意長者進食時假牙輕微移動或鬆動、咀嚼時間較以往長的時候，應主動關心對方，如有需要便要及早看牙醫。

此外，佘達明又提醒使用假牙的長者，進食時可先坐直身體、低頭進食以免食物誤入氣管，同時要把食物嚼得細碎，再慢慢吞下去。

鯁喉事件不時發生

翻查資料，過往亦曾發生多宗鯁喉事件。去年2月，一名姓余103歲老翁疑進食蛋榚後鯁喉暈倒，60多歲兒子發現報警，救護員到場將老翁送往廣華醫院，惟經搶救證實不治。2021年10月，一名58歲姓朱婦人進食燒賣時，亦因鯁喉暈倒，被送往仁濟醫院搶救，事主其後一直危殆，留醫3日最終不治。同月一名7歲巴基斯坦籍女童於學校內進食啫喱糖時，亦疑鯁喉一度窒息.老師為她進行心外壓急救。救護車將她送院搶救後，情況危殆。