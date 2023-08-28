將軍澳公眾街市2028年完工　區議員指將軍澳餸價貴區外三成

將軍澳現有近50萬人，惟區內未有食環署公眾街市，居民只能到私營街市買餸。政府計劃在將軍澳寶邑路與唐賢街交界興建一幢樓高十二層的聯用綜合大樓，附設三層公眾街市，項目細節及時間表曝光，街市預計2028年完工，將提供約140個攤檔，包括2個活家禽及10個熟食攤檔。西貢區議員張展鵬指，區內買餸較觀塘、彩虹貴三成，居民更要跨區買餸，期望公眾街市引入競爭，令物價回落。

三層街市提供140攤檔

根據政府文件，擬建聯用大樓佔地約6,000平方米，高13層及有兩層地庫，毗鄰港鐵將軍澳站及公共交通交匯處，鄰近多個屋苑，大樓將配合周邊行人天橋規劃，在街市樓層預留連接設施。公眾街市位於大樓的地下層至2樓，共3層的街市設有空調，提供約140個攤檔， 包括71個主要售賣肉類、鮮魚、各類水產和燒味鹵味等的大型攤檔、60個主要售賣蔬果、食物類乾濕貨和非食物類用品等的小型攤檔、2個活家禽攤檔和10個熟食攤檔。攤檔以矮牆設計，並會提供寬闊的通道。政府又指，街市會加入「地方營造」元素，在中庭位置設有多用途空間，舉辦各式街市推廣和節慶活動，並在街市1樓和2樓設有綠化平台。