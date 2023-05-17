將軍澳六旬翁疑不滿野鴿滋擾徒手折翼 涉殘酷對待動物被捕

警方日前接獲市民報案，指近日收到短片發現將軍澳景林邨有人虐待邨內野生白鴿，負責動物罪案的警察專隊經分析後，今早（17日）清晨在邨內埋伏，發現一名男子在景棉樓對開，徒手捉起一隻白鴿有所動作，之後人員上前檢查發現白鴿雙翼被折斷，當場拘捕該男子涉殘酷對待動物。警方強調，殘酷對待動物是嚴重罪行，不合理施虐者一旦罪成可判處20萬元罰款及監禁三年。
被捕男子66歲，是將軍澳景林邨居民，報稱為退休人士，過去兩年，警方在將軍澳區內接獲4宗虐待野鴿的同類型案件，正調查是否與被捕人有關，若證實為同一人，不排除加控相關罪名，又或拘捕其他涉案人士。
警員揭白鴿雙翼被折斷
將軍澳警區動物罪案警察專隊主管譚頌琪督察表示，警方早前接獲熱心市民舉報，指收到短片有人在景林邨內曾殘害野生白鴿，經警方情報分析後，今凌晨在附近埋伏，至清晨5時45分，發現一名男子行至景棉樓一所護老院對開簷篷，蹲下並隨手執起一隻白鴿有所動作後放低，埋伏人員隨即上前檢查該白鴿，發現白鴿雙翼被折斷，無支撐不自然下垂，警員隨即拘捕該男子涉殘酷對待動物。她指疑犯的犯案動機未明，但不排除因野鴿在邨內造成滋擾及衞生問題，引起被捕人不滿而犯案。
警方稍後通知愛護動物協會人員到場協助及檢查白鴿傷勢，愛護動物協會總督察曾家倫表示，經檢查後白鴿兩隻翼受到不同程度的傷害，其中一隻翼有穿破性骨折，相信傷口乃非自然因素所致，白鴿同時顯得無精神，已檢返灣仔由獸醫檢查傷勢及醫治。