將軍澳六旬翁疑不滿野鴿滋擾徒手折翼 涉殘酷對待動物被捕

警方日前接獲市民報案，指近日收到短片發現將軍澳景林邨有人虐待邨內野生白鴿，負責動物罪案的警察專隊經分析後，今早（17日）清晨在邨內埋伏，發現一名男子在景棉樓對開，徒手捉起一隻白鴿有所動作，之後人員上前檢查發現白鴿雙翼被折斷，當場拘捕該男子涉殘酷對待動物。警方強調，殘酷對待動物是嚴重罪行，不合理施虐者一旦罪成可判處20萬元罰款及監禁三年。

被捕男子66歲，是將軍澳景林邨居民，報稱為退休人士，過去兩年，警方在將軍澳區內接獲4宗虐待野鴿的同類型案件，正調查是否與被捕人有關，若證實為同一人，不排除加控相關罪名，又或拘捕其他涉案人士。