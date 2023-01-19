將軍澳反黑組一連10日反非法收債  拘13人包括3名男童最細僅14歲

將軍澳警區反三合會行動組聯同警區刑事部，一連十日(9日至18日)展開反非法收債行動，並以「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」、「串謀刑事毀壞」及「以過高利率貸出款項」拘捕10名本地男子及3名本地男童，年齡介乎14歲至36歲。他們涉嫌與去年9月至今年1月期間在區內發生的9宗懷疑與非法收債相關的案件，涉及債務金額共約50萬元。被捕人當中有部份人懷疑有三合會背景。

警方在調查其中1宗非法收債案件期間，發現背後涉及高利貸情況，遂在旺角區一持牌財務公司進行搜查，並以「以過高利率放債」罪拘捕1名28歲本地男子及2名33歲本地男子。警員亦在該公司單位內檢獲一批懷疑借貸文件、收債字條及電腦等。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。所有被捕男子已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。