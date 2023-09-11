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2023-09-11 19:11:39

將軍澳堆填區擬設太陽能板　年供3600戶3人家庭用電量

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政府擬於將軍澳堆填區設置大型太陽能發電場。(資料圖片)

政府擬於將軍澳堆填區設置大型太陽能發電場。(資料圖片)

繼佐敦谷已修復堆填區太陽能發電系統運作後，政府擬於位於將軍澳的新界東南堆填區，分別設置10兆瓦和以2兆瓦為上限的大型太陽能發電場，每年可提供相當於3,600戶3人家庭的每年用電量，以向將軍澳海水化淡廠和將軍澳基本污水處理廠供電。項目預計明年分階段動工，2026年竣工。

為推動可再生能源，政府銳意在已修復堆填區開展可再生能源項目，環保署在已修復的佐敦谷堆填區安裝的太陽能發電系統於今年2月開始運作。水務署和渠務署正研究於新界東南堆填區分別設置發電容量為10兆瓦和以2兆瓦為上限的大型太陽能發電場，以向將軍澳海水化淡廠和將軍澳基本污水處理廠供電。

政府擬於將軍澳堆填區設置大型太陽能發電場。(水務署及渠務署文件截圖)

政府擬於將軍澳堆填區設置大型太陽能發電場。(水務署及渠務署文件截圖)

兩系統年產1200萬千瓦時電力

據兩署估算，上述項目每年分別可生產1,000萬千瓦時和200萬千瓦時的電力，相當於3,000戶和600戶3人家庭每年的用電量，每年可分別減少7,000噸和1,400噸的碳排放。水務署項目涉及安裝約17,500塊太陽能板，面積約11萬平方米，渠務署項目則涉安裝3,500塊太陽能板，面積約2.2萬平方米，另需安裝開關設備、逆變器、變壓器和控制設備等基礎設施。

水務署和渠務署資料顯示，新界東南堆填區已於2021年年底停止接收建築廢物及關閉，現正進行堆填區修復工作，而因已修復斜坡表面仍會受不平均沉降影響，用途非常有限，故適合發展太陽能發電場，而太陽能板安裝於向南及向西南的陂面，善用太陽能板以生產最大量的電力。資料並顯示，裝設的太陽能板為低反光款式，遠離已規劃和規劃中的住宅用地視線，並會適當調整，把任何潛在的視覺影響減至最少。整個項目預計於明年分階段展開工程及於2026年竣工。

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