將軍澳堆填區擬設太陽能板　年供3600戶3人家庭用電量

繼佐敦谷已修復堆填區太陽能發電系統運作後，政府擬於位於將軍澳的新界東南堆填區，分別設置10兆瓦和以2兆瓦為上限的大型太陽能發電場，每年可提供相當於3,600戶3人家庭的每年用電量，以向將軍澳海水化淡廠和將軍澳基本污水處理廠供電。項目預計明年分階段動工，2026年竣工。

為推動可再生能源，政府銳意在已修復堆填區開展可再生能源項目，環保署在已修復的佐敦谷堆填區安裝的太陽能發電系統於今年2月開始運作。水務署和渠務署正研究於新界東南堆填區分別設置發電容量為10兆瓦和以2兆瓦為上限的大型太陽能發電場，以向將軍澳海水化淡廠和將軍澳基本污水處理廠供電。