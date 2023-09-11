將軍澳多處水浸私家車等被困　渠務署：屬局部積水非水浸事件 (更新)

【17:32更新】新增渠務署及運輸署回應

本港今早(11日)西貢區及將軍澳區因大雨關係導致水浸。渠務署及運輸署下午見傳媒交代事件，渠務署指全港今早共有8處地方水浸，強調今次事件是因為大雨令落葉及垃圾淤塞渠口，導致局部積水，並非水浸，又指大雨令雜物堵塞渠道屬無可避免。

指大雨令落葉垃圾塞渠口

署理渠務署署長徐仕基指，今早西貢區及將軍澳每小時雨量達到100毫米，全港出現8處水浸事故，包括寶琳路、寶琳北路、將軍澳道、陶樂路、西貢蠔涌、蠔涌新村、清水灣道及觀塘開源道，水深最高1米，期間派出15隊應急隊處理水浸，中午過後大部分巡查及清理工作已經完成。

他解釋最近兩次暴雨事件，雨勢非常大，雨量亦非常高，雨水打下樹木的威力不能小看，估計雨水沖走落葉和垃圾到集水溝，造成淤塞，引致局部地區積水，並非水浸事件。他補充，今次雨量每小時達到100毫米不算屬好大雨，但帶著黑雨的雨量，又形容若大雨沖走落葉到渠口屬無可避免，目前已有70多隊人員進行巡查和清理。

運輸署署長李頌恩指，水浸期間有巴士及小巴行車受阻，當局已安排3條巴士路綫改道行駛，有關道路已約在早上11時20分恢復行車。