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2023-09-11 17:24:00

將軍澳多處水浸私家車等被困　渠務署：屬局部積水非水浸事件 (更新)

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世紀暴雨｜將軍澳多處水浸 私家車被浸半身司機乘客被困

世紀暴雨｜將軍澳多處水浸 私家車被浸半身司機乘客被困。

【17:32更新】新增渠務署及運輸署回應

本港今早(11日)西貢區及將軍澳區因大雨關係導致水浸。渠務署及運輸署下午見傳媒交代事件，渠務署指全港今早共有8處地方水浸，強調今次事件是因為大雨令落葉及垃圾淤塞渠口，導致局部積水，並非水浸，又指大雨令雜物堵塞渠道屬無可避免。

指大雨令落葉垃圾塞渠口

署理渠務署署長徐仕基指，今早西貢區及將軍澳每小時雨量達到100毫米，全港出現8處水浸事故，包括寶琳路、寶琳北路、將軍澳道、陶樂路、西貢蠔涌、蠔涌新村、清水灣道及觀塘開源道，水深最高1米，期間派出15隊應急隊處理水浸，中午過後大部分巡查及清理工作已經完成。

他解釋最近兩次暴雨事件，雨勢非常大，雨量亦非常高，雨水打下樹木的威力不能小看，估計雨水沖走落葉和垃圾到集水溝，造成淤塞，引致局部地區積水，並非水浸事件。他補充，今次雨量每小時達到100毫米不算屬好大雨，但帶著黑雨的雨量，又形容若大雨沖走落葉到渠口屬無可避免，目前已有70多隊人員進行巡查和清理。

運輸署署長李頌恩指，水浸期間有巴士及小巴行車受阻，當局已安排3條巴士路綫改道行駛，有關道路已約在早上11時20分恢復行車。

署理渠務署署長徐仕基(左)及運輸署署長李頌恩(右)就水浸事件向傳媒交代。(蘇文傑攝) 署理渠務署署長徐仕基(左)及運輸署署長李頌恩(右)就水浸事件向傳媒交代。(蘇文傑攝) 將軍澳多處水浸（fb「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片） 將軍澳多處水浸（fb「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片） 將軍澳多處水浸（fb「將軍澳主場」圖片） 將軍澳多處水浸（fb「將軍澳主場」圖片） 將軍澳多處水浸（fb「將軍澳主場」圖片）

【11:00更新】世紀暴雨剛過去，全港多處水浸及山泥傾瀉，至今仍未復修完成。其中將軍澳區今早再有大雨導致嚴重水浸。九巴表示，受大雨影響，觀塘、將軍澳及西貢一帶交通擠塞，途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。

今日(11日)早上9時許，一輛小巴駛至將軍澳寶琳路近馬游塘村時，被水浸半個車身，小巴司機及乘客被困在車廂；從市民上載的圖片中可見，有私家車將近被水全浸，有消防員正進行救援；另外，有私家車、輕型貨車因水浸被困路中心；亦有雨水湧入學校操場。警方接獲至少4宗將軍澳的水浸求助個案，消防正到場協助。

不少市民於網上發帖表示，由將軍澳山路往茅湖仔方向、馬油塘村附近均水浸，呼籲大家不要由將軍澳行山路出入觀塘等地。亦有網民指翠林邨後山有泥水瀑布從山上流下馬路亦出現水浸，從影片中可見，黃泥水不斷湧落斜坡有如多個小型瀑布。

將軍澳隧道口（fb「將軍澳主場」截圖） 將軍澳隧道口水浸（fb「將軍澳主場」截圖） 將軍澳多處水浸（fb「將軍澳主場」截圖） 將軍澳多處水浸（fb「將軍澳主場」截圖）

西貢區1小時已錄得超過100毫米雨量

今早天文台亦發出局部地區大雨提示，指現時西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。西貢區在上午950分的過去一小時更已錄得超過100毫米雨量。

觀塘港鐵站一帶水浸 觀塘港鐵站一帶水浸

將軍澳道近翠屏南邨送分行車線仍然封閉

運輸署表示，因路面有積水，將軍澳道（往觀塘繞道方向）近翠屏南邨的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。由將軍澳前往九龍一帶的駕駛人士，請考慮使用將軍澳-藍田隧道。同時，由將軍澳前往九龍一帶的市民，亦請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。現時上址交通繁忙。

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