將軍澳多處水浸　私家車被浸過半車身司機乘客被困（有片）

【11:00更新】世紀暴雨剛過去，全港多處水浸及山泥傾瀉，至今仍未復修完成。其中將軍澳區今早再有大雨導致嚴重水浸。九巴表示，受大雨影響，觀塘、將軍澳及西貢一帶交通擠塞，途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。

今日(11日)早上9時許，一輛小巴駛至將軍澳寶琳路近馬游塘村時，被水浸半個車身，小巴司機及乘客被困在車廂；從市民上載的圖片中可見，有私家車將近被水全浸，有消防員正進行救援；另外，有私家車、輕型貨車因水浸被困路中心；亦有雨水湧入學校操場。警方接獲至少4宗將軍澳的水浸求助個案，消防正到場協助。