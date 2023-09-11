將軍澳多處水浸　私家車被浸過半車身司機乘客被困（有片）

【11:00更新】世紀暴雨剛過去，全港多處水浸及山泥傾瀉，至今仍未復修完成。其中將軍澳區今早再有大雨導致嚴重水浸。九巴表示，受大雨影響，觀塘、將軍澳及西貢一帶交通擠塞，途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。
今日(11日)早上9時許，一輛小巴駛至將軍澳寶琳路近馬游塘村時，被水浸半個車身，小巴司機及乘客被困在車廂；從市民上載的圖片中可見，有私家車將近被水全浸，有消防員正進行救援；另外，有私家車、輕型貨車因水浸被困路中心；亦有雨水湧入學校操場。警方接獲至少4宗將軍澳的水浸求助個案，消防正到場協助。
不少市民於網上發帖表示，由將軍澳山路往茅湖仔方向、馬油塘村附近均水浸，呼籲大家不要由將軍澳行山路出入觀塘等地。亦有網民指翠林邨後山有泥水瀑布從山上流下，馬路亦出現水浸，從影片中可見，黃泥水不斷湧落斜坡有如多個小型瀑布。
西貢區1小時已錄得超過100毫米雨量
今早天文台亦發出局部地區大雨提示，指現時西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。西貢區在上午9時50分的過去一小時更已錄得超過100毫米雨量。
將軍澳道近翠屏南邨送分行車線仍然封閉
運輸署表示，因路面有積水，將軍澳道（往觀塘繞道方向）近翠屏南邨的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。由將軍澳前往九龍一帶的駕駛人士，請考慮使用將軍澳-藍田隧道。同時，由將軍澳前往九龍一帶的市民，亦請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。現時上址交通繁忙。