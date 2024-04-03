將軍澳夜光行人徑測試一周後光度微弱 大部分行人沒有留意

西貢區議會在1月會議文件中，擬於將軍澳及西貢設3個不同具地區特色的打卡地標，當中包括鄰近將軍澳站的灣畔徑夜光行人徑。 《am730》記者在3月下旬到訪正在測試的夜光行人徑，由將軍澳站行5分鐘就到達，但未能感受腳踏星河的效果。夜光螢石及夜光沙粒加上紫外線燈後光度仍然微弱，約半小時觀察所見，大部份行人都沒有留意夜光行人徑。
將軍澳夜光行人徑位置
將軍澳夜光行人徑位於灣畔徑，由將軍澳站A2出口過馬路至寶盈花園方向，沿寶邑路往將軍澳運動場旁的內灣行4分鐘。穿過行人隧道後左轉，沿綠色欄杆行1分鐘就抵達將軍澳夜光行人徑。當日晚上9時多，但隔岸完全看不到腳踏星河感受，直至於正在測試中的2-4米夜光行人徑上，才確定有些微夜光效果。將軍澳夜光行人徑暫於兩支街燈之間，看到完全靠兩支街燈而非夜光物質或紫外線燈，就連掛在欄杆上的字也照不亮，要用電筒才看到西貢民政事務處寫上「夜光行人徑測試進行中，大家可如常通行」。
根據資料，民政處於鋪上夜光螢石及夜光沙粒，兩種物料於日間吸收足夠紫外線，加上紫外線燈輔助，目標是「在夜間會閃耀出光芒，營造腳踏星河的效果」。
夜光螢石及夜光沙粒微滲水
根據工程牌顯示，工程在3月19日開工，至4月26日峻工，料夜光行人徑會由現時2至4米延長。在工程開工約一星期後到訪及觀察半小時，約有廿多人經過夜光行人徑，大部份人都沒有留意到腳上的夜光或駐足。而夜光行人徑上方有樹蔭，未知會否吸收紫外線。而現場所見夜光螢石及夜光沙粒有些微滲水，但走在夜光行人徑上沒有跣或滑的感覺。
區議會3月文件顯示，將軍澳站夜光行人徑將有不同試驗，測試最佳發光效果和顏色，亦已預留資源改善和維護。計劃仍處實驗性階段，會參考内地及外國的經驗，研究如何平衡美觀和實用性。