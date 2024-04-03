將軍澳夜光行人徑測試一周後光度微弱 大部分行人沒有留意

將軍澳夜光行人徑位置

將軍澳夜光行人徑位於灣畔徑，由將軍澳站A2出口過馬路至寶盈花園方向，沿寶邑路往將軍澳運動場旁的內灣行4分鐘。穿過行人隧道後左轉，沿綠色欄杆行1分鐘就抵達將軍澳夜光行人徑。當日晚上9時多，但隔岸完全看不到腳踏星河感受，直至於正在測試中的2-4米夜光行人徑上，才確定有些微夜光效果。將軍澳夜光行人徑暫於兩支街燈之間，看到完全靠兩支街燈而非夜光物質或紫外線燈，就連掛在欄杆上的字也照不亮，要用電筒才看到西貢民政事務處寫上「夜光行人徑測試進行中，大家可如常通行」。

根據資料，民政處於鋪上夜光螢石及夜光沙粒，兩種物料於日間吸收足夠紫外線，加上紫外線燈輔助，目標是「在夜間會閃耀出光芒，營造腳踏星河的效果」。