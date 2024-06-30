將軍澳婚姻登記處228對準新人預約 新人大讚婚禮禮堂氣氛好打卡位靚

將軍澳婚姻登記處的婚禮禮堂6月26日起啟用，入境處形容過去幾日運作暢順，截至6月29日共收到228對新人預約在將軍澳婚禮禮堂註冊，並已完成其中28場。婚禮禮堂採用有星光效果的特色背景幕牆，另設4個打卡位。今日在該禮堂完成結婚宣誓的王氏夫婦稱，曾考慮到紅棉路婚姻登記處註冊，但認為將軍澳設施簇新，加上交通更方便因而改變選擇，對新大樓感到滿意。

準新人揀將軍澳婚姻登記處因設施簇新 今日是將軍澳婚姻登記處的婚禮禮堂啟用後首個周日，有6對新人在此舉行婚禮。王氏夫婦是其中一對，二人原居內地，王先生透過優才計劃來港，而王太太則在香港完成大學課程續留港工作，因打籃球相識後拍拖，並決定在港舉行婚禮。王太指，香港婚禮註冊有宣誓儀式，更有「儀式感」。夫婦透露，曾考慮到紅棉路婚姻登記處，但因將軍澳的設施新落成，環境寬敞、氣氛好，可邀請更多親朋戚友觀禮，加上交通更方便，故改變選擇。王太大讚場內的心型花圃和頭紗雕塑等打卡位設計優美。