將軍澳慧安園要求外來人士探熱惹議 網民諷：不如scan埋安心出行

亞洲近期有多種傳染病流行，其中內地衛生部門資料顯示人類偏肺病毒感染呈上升趨勢，日本「蘋果病」及肺炎黴漿菌感染個案增加。本港於新冠疫情期間，多個處所曾要求進入時需量度體溫，有關措施近日有屋苑重新推行。有網民於facebook群組「將軍澳主場」指，將軍澳慧安園昨日（2日）起所有外來人士一律須探熱，尤其是針對外賣員工，引起部分居民不滿。

慧安園管理處回覆傳媒查詢指，鑑於各地有不同病毒肆虐，因此昨起規定速遞、送貨、外賣等外來人士，進入時需要探熱。被問及會否禁止人員進入，職員稱「探一探冇事可以照送貨，發燒會畀口罩」，又強調住戶毋需探熱，不受措施影響。

大部分留言網民都對做法表示不滿，有人擔心「慧安園嘅單都唔會有人接」、「外賣員一定好熱架喎，個個送到咁急趕下一單」、「連我呢個做業主都唔知喎！」、「搞咁多野好心整好部電梯先」，反問「叫外賣係咪要自己拎上樓」，亦有人嘲「唔知以為宜家Covid（新冠疫情）緊」、「唔係下話，咁不如scan埋安心出行吖」、「不如強制戴埋口罩」、「醫院出入都唔洗探熱啦！」、「原來住客從外面返去係唔會帶菌嘅！只有訪客先有！」、「自行封邨啦應該」、「等咗WFH 好耐，開始未？」、「叫個客通知，外賣由保安送上樓，咁就win win!」，亦有人支持做法「其實有咩問題，做好防疫姐」、「都係求安心，大家都唔想病住過年」、「未雨綢繆」、「可能佢地有住客有爆發，人地都係唔想傳出去啫！」、「人地私人地方點樣做關你x事咩」。