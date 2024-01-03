將軍澳懷疑竊匪遇警員循叢林逃遁　小夏威夷徑山坡發現燃料中衣物

西貢區清水灣道、甘澍路及將軍澳村一帶上月中旬發生多宗爆竊及企圖爆竊案，警方早前一連15日在清水灣道一帶進行反爆竊行動，包括由將軍澳警區特遣隊聯同野外巡邏隊人員於小夏威夷徑一帶進行大規模針對性掃蕩，其間一度發現匪徒蹤跡並隨即展開追捕，惜匪徒最終循叢林深處逃去無蹤。

警方及後在小夏威夷徑山坡叢林內，發現一個燃燒中的火堆及懷疑匪徒的衣物，相信該處為匪徒匿藏地點。同時，警方亦於近將軍澳村後山坡一個棄置鐵箱內檢獲一個手袋，調查後相信為將軍澳警區內一宗連環爆竊案的失物。