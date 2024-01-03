將軍澳懷疑竊匪遇警員循叢林逃遁　小夏威夷徑山坡發現燃料中衣物

西貢區清水灣道、甘澍路及將軍澳村一帶上月中旬發生多宗爆竊及企圖爆竊案，警方早前一連15日在清水灣道一帶進行反爆竊行動，包括由將軍澳警區特遣隊聯同野外巡邏隊人員於小夏威夷徑一帶進行大規模針對性掃蕩，其間一度發現匪徒蹤跡並隨即展開追捕，惜匪徒最終循叢林深處逃去無蹤。
警方及後在小夏威夷徑山坡叢林內，發現一個燃燒中的火堆及懷疑匪徒的衣物，相信該處為匪徒匿藏地點。同時，警方亦於近將軍澳村後山坡一個棄置鐵箱內檢獲一個手袋，調查後相信為將軍澳警區內一宗連環爆竊案的失物。
保安見懷疑匪徒向警舉報防止罪案
另外，將軍澳警區特遣隊24小時電話熱線亦接獲井欄樹碧翠路一個屋苑保安舉報，指有匪徒沿山坡接近屋苑和移動外圍鐵欄的閉路電視鏡頭，懷疑企圖進入屋苑爆竊。警方其後派員到一帶進行高調反爆竊巡邏及搜捕行動，又指事件中憑保安高度警覺和警方迅速調動警力，成功預防爆竊案發生，又相信已成功搗破匪徒的藏身之所，亦成功檢回部份涉案失物。
警方呼籲居民和保安要多加留意居所附近山坡有否可疑活動，如發現可疑人應致電999報警或將軍澳警區特遣隊二十四小時熱線電話6277 4500提供情報，警方會繼續不定時派員於爆竊地點附近山坡叢林巡邏及埋伏。