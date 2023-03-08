將軍澳擬增西灣河及滘西村街渡航線　業界：覺得得啖笑

至於「西貢—糧船灣—滘西村」街渡服務日數，則為周六、周日及公眾期假，每日不少於3班，而約26.8公里航程需時不超過125分鐘。署方同時要求，兩條新航綫營運船隻，載客量將不少於40人，而船上須有八達通收費裝置。

業界： 覺得得啖笑

不過，珊瑚海船務負責人鄭靜華則指，相關航綫毫不吸引。珊瑚海本身亦有於西灣河提供船務，日前公布招標消息時，其曾與業界11間公司商談，全部無意承辦，形容航線「蝕硬」。她續指，在招標之前，運輸署從未諮詢業界，不理解為何開辦該航線，直言：「覺得得啖笑」。她又稱，船務成本高昂，難以聘請船長，單從客運業務角度，不會有公司投標。但她預料，可能有其他公司，出於不同考慮最終願意承辦。