將軍澳擬增西灣河及滘西村街渡航線　業界：覺得得啖笑

為加強將軍澳區對外交通，運輸署擬開辦兩條街渡渡輪服務，由將軍澳(南)往來西灣河，以及西貢經糧船灣前往滘西村。相關渡輪服務正進行招標，本月底截標，預計最快今年第二季開辦航線。
料今年第二季營運
據運輸署招標文件顯示， 「將軍澳(南)—西灣河」街渡將每日提供服務，時間為早上約7時至9時，最低要求每45分鐘一班船，該航程總長約5.3公里，需時少於半小時。上落船地點方面，將軍澳南位於將軍澳海濱公園的將軍澳南梯台；西灣河筲箕灣避風塘第2號登岸梯階。
至於「西貢—糧船灣—滘西村」街渡服務日數，則為周六、周日及公眾期假，每日不少於3班，而約26.8公里航程需時不超過125分鐘。署方同時要求，兩條新航綫營運船隻，載客量將不少於40人，而船上須有八達通收費裝置。
業界：覺得得啖笑
不過，珊瑚海船務負責人鄭靜華則指，相關航綫毫不吸引。珊瑚海本身亦有於西灣河提供船務，日前公布招標消息時，其曾與業界11間公司商談，全部無意承辦，形容航線「蝕硬」。她續指，在招標之前，運輸署從未諮詢業界，不理解為何開辦該航線，直言：「覺得得啖笑」。她又稱，船務成本高昂，難以聘請船長，單從客運業務角度，不會有公司投標。但她預料，可能有其他公司，出於不同考慮最終願意承辦。