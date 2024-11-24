將軍澳海水化淡廠開放日 設東江水主題展覽 市民即場試飲海水轉化食水

將軍澳海水化淡廠今日(24日)首次舉行開放日，入場市民可參觀該廠的逆滲透淨化大樓、溶氣浮選過濾池及行政大樓等重要設施；其間署方人員會向市民講解了海水轉化成食水的過程，以及如何製成符合《香港食水標準》的食水；遊人更可即場試飲由該廠出產的食水。另外，場內亦設有多個打卡點和互動遊戲區，水務署吉祥物「滴惜仔」亦有現身與參觀的市民合照留念。
將軍澳海水化淡廠第一期於2023年12月22日開始供水，每日食水產量可達13萬5千立方米，佔本港食水用量約百分之五。水務署今日早上為開放日舉行了開幕典禮，開放日活動亦在開幕典禮後隨即展開。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑在開幕典禮致辭時表示，將軍澳海水化淡廠落成，以及透過跨地域和跨領域協作引進先進的海水淡化技術，突顯香港作為國際基建中心的成就。另外，水務署署長黃恩諾、將軍澳海水化淡廠工程項目顧問及承建商代表一同主持開幕典禮。
東江水供港主題展覽
因應明年為東江水供港六十周年，為加深市民對東江水供港的歷史、發展和現況的認識，並感受國家一直給予香港的巨大支持和關愛，開放日特設東江水供港主題展覽，展示香港在六十年代應對旱情的情況和當時東江─深圳供水工程的珍貴歷史相片，以及粵港兩地政府一直以來就保障供港東江水水質及供水量所實行的措施和努力。