將軍澳海水化淡廠開放日 設東江水主題展覽 市民即場試飲海水轉化食水

將軍澳海水化淡廠今日(24日)首次舉行開放日，入場市民可參觀該廠的逆滲透淨化大樓、溶氣浮選過濾池及行政大樓等重要設施；其間署方人員會向市民講解了海水轉化成食水的過程，以及如何製成符合《香港食水標準》的食水；遊人更可即場試飲由該廠出產的食水。另外，場內亦設有多個打卡點和互動遊戲區，水務署吉祥物「滴惜仔」亦有現身與參觀的市民合照留念。

將軍澳海水化淡廠第一期於2023年12月22日開始供水，每日食水產量可達13萬5千立方米，佔本港食水用量約百分之五。水務署今日早上為開放日舉行了開幕典禮，開放日活動亦在開幕典禮後隨即展開。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑在開幕典禮致辭時表示，將軍澳海水化淡廠落成，以及透過跨地域和跨領域協作引進先進的海水淡化技術，突顯香港作為國際基建中心的成就。另外，水務署署長黃恩諾、將軍澳海水化淡廠工程項目顧問及承建商代表一同主持開幕典禮。