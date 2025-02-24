將軍澳男子因言語問題爭執遭推跌頭撞花槽　警拘一男涉傷人

將軍澳尚德邨今月19日發生襲擊事件，一名43歲、姓張的男子在放工回家途中突然遭人推跌，頭部直撼花槽浴血受傷送院。警方今日(24日)以「傷人」罪拘捕1名42歲本地男子。警方將軍澳警區刑事調查隊督察方妙群指，上周三(19日)晚上接獲報案表示，有一名男子在尚德邨公園內被人襲擊受傷倒地，襲擊者及後逃去；受害人面部及手部受傷清醒被送院。

兩人並不相識

將軍澳警區刑事調查隊及特遣隊人員，深入調查及翻查大量閉路電視後鎖定該名施襲者，並在今日下午於將軍澳寶康路一單位以涉嫌傷人拘捕一名42歲本地男子，他現正被扣留。方妙群又指，直至現時受害人仍留院觀察及接受調查，情況穩定並無生命危險；初步調查顯示，涉案兩人並不相識，案發時因言語問題起爭執，施襲者繼而動武。