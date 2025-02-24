將軍澳男子因言語問題爭執遭推跌頭撞花槽　警拘一男涉傷人

將軍澳尚德邨今月19日發生襲擊事件，一名43歲、姓張的男子在放工回家途中突然遭人推跌，頭部直撼花槽浴血受傷送院。警方今日(24日)以「傷人」罪拘捕1名42歲本地男子。警方將軍澳警區刑事調查隊督察方妙群指，上周三(19日)晚上接獲報案表示，有一名男子在尚德邨公園內被人襲擊受傷倒地，襲擊者及後逃去；受害人面部及手部受傷清醒被送院。
兩人並不相識
將軍澳警區刑事調查隊及特遣隊人員，深入調查及翻查大量閉路電視後鎖定該名施襲者，並在今日下午於將軍澳寶康路一單位以涉嫌傷人拘捕一名42歲本地男子，他現正被扣留。方妙群又指，直至現時受害人仍留院觀察及接受調查，情況穩定並無生命危險；初步調查顯示，涉案兩人並不相識，案發時因言語問題起爭執，施襲者繼而動武。
▼傷者家人在社交網站講述事件▼
妻子稱沒與人結怨
傷者妻子張太日前在Facebook群組「將軍澳主場」講述事發經過，稱丈夫身高1.83米，放工回家路上在尚德邨尚真樓對出的走廊遇到一名穿著黑色背心和短褲的男子襲擊，目擊者指對方「特意大力，趁其不意推倒」。丈夫跌倒時頭部撞到花槽壁，一度暈倒，幸獲好心人協助急救及報警。
她強調丈夫沒有與人結怨，不清楚遇襲原因，目前丈夫仍在醫院留醫，雖然回復清醒可以對答，但頭部及頸椎受傷，左手及鼻骨折，臥床不起，亦出現短暫失憶無法記得當日事情，強調他為人平和不會得罪人，不明白為何會遭受無妄之災。她指丈夫任職工程，為家庭經濟支柱，現時「手停口停」擔心會影響日後工作能力。