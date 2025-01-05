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2025-01-05 16:07:07

將軍澳男童遭扶手電梯夾腳嚎哭「好痛」　父親稱「隻腳仲喺度」X光檢查後無大礙

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將軍澳有幼童在商場使用扶手電梯時發生意外，救援人員接報到場協助。(網民Tiger Zi Lau Fai影片截圖@FB群組「將軍澳主場」)

將軍澳有幼童在商場使用扶手電梯時發生意外，救援人員接報到場協助。(網民Tiger Zi Lau Fai影片截圖@FB群組「將軍澳主場」)

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將軍澳有幼童使用扶手電梯發生意外。警方昨日傍晚6時許接報指，一名男童在將軍澳中心搭扶手電梯期間，腳部不慎卡在電梯梯級的縫隙，其同行家人報警求助。消防接報後手持大剪鉗和千斤頂等工具到場營救，有網民形容男童受困逾10分鐘，其間不斷嚎哭和大叫「好痛」，最終消防員成功救出男童，他腳部受傷清醒經救護車送往將軍澳醫院治理。

男童父親事後在社交網站交代兒子傷勢，又感謝一眾協助拯救的消防員、醫護人員和街坊，包括一名手部因協助而受傷流血的無名英雄。

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▼男童父親公開事發時照片▼

男童穿着的球鞋毀爛。(網民Maimei Mai@FB群組「將軍澳主場」) 被扶手電梯夾腳男童的父親在網上交代最新情況，並上載事發一刻相片。(網民Maimei Mai@FB群組「將軍澳主場」) 被扶手電梯夾腳男童的父親在網上交代最新情況，並上載事發一刻相片。(網民Maimei Mai@FB群組「將軍澳主場」) 男童穿着的球鞋毀爛。(網民Maimei Mai@FB群組「將軍澳主場」) 商場事後圍封涉事扶手電梯。(網民Maimei Mai@FB群組「將軍澳主場」)

男童父網上感謝受傷無名英雄

事發近一日後，被夾男童的父親在一個地區群組撰文，交代兒子最新情況和事後檢討。他表示，被電梯夾腳的是他的7歲兒子，送院接受X光檢查後外形無大礙、有皮外傷，有否內傷則要詳細留院檢查，強調「隻腳仲係(喺)度」。他感謝網民關心，以及多謝協助拯救的消防員、醫護人員和街坊，特別是一名協助拯救期間弄至手部受傷流血的街坊，由於該無名英雄事後已離去，他只好在網上道謝。

另外，男童爸爸提到當時與兒子使用扶手電梯時一同企定定、沒有跑和跳、有緊握扶手，想不通為何一名穿着厚球鞋的男童正常使用扶手電梯期間，電梯會爆開並夾着他的腳，又指涉事電梯運作期間有怪聲傳出，與其他扶手電梯明顯不同。他說，今次是與一家人從加拿大回港探親，本來下星期要返回當地開學，未料發生意外，又相信兒子不會忘記被夾的痛楚。

▼救援人員協助救出被夾男童▼

將軍澳有幼童在商場使用扶手電梯時發生意外。(網民Tiger Zi Lau Fai影片截圖@FB群組「將軍澳主場」) 將軍澳有幼童在商場使用扶手電梯時發生意外。(網民Tiger Zi Lau Fai影片截圖@FB群組「將軍澳主場」) 將軍澳有幼童在商場使用扶手電梯時發生意外，救援人員接報到場協助。(網民Tiger Zi Lau Fai影片截圖@FB群組「將軍澳主場」) 將軍澳有幼童在商場使用扶手電梯時發生意外，救援人員接報到場協助。(網民Tiger Zi Lau Fai影片截圖@FB群組「將軍澳主場」) 將軍澳有幼童在商場使用扶手電梯時發生意外。(網民Tiger Zi Lau Fai@FB群組「將軍澳主場」)
扶手電梯歷年意外數字｜（am730製圖） 扶手電梯歷年意外數字｜（am730製圖） 扶手電梯歷年意外數字｜（am730製圖） 扶手電梯歷年意外數字｜（am730製圖）

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