將軍澳男童遭扶手電梯夾腳嚎哭「好痛」　父親稱「隻腳仲喺度」X光檢查後無大礙

將軍澳有幼童在商場使用扶手電梯時發生意外，救援人員接報到場協助。(網民Tiger Zi Lau Fai影片截圖@FB群組「將軍澳主場」)

將軍澳有幼童使用扶手電梯發生意外。警方昨日傍晚6時許接報指，一名男童在將軍澳中心搭扶手電梯期間，腳部不慎卡在電梯梯級的縫隙，其同行家人報警求助。消防接報後手持大剪鉗和千斤頂等工具到場營救，有網民形容男童受困逾10分鐘，其間不斷嚎哭和大叫「好痛」，最終消防員成功救出男童，他腳部受傷清醒經救護車送往將軍澳醫院治理。

男童父親事後在社交網站交代兒子傷勢，又感謝一眾協助拯救的消防員、醫護人員和街坊，包括一名手部因協助而受傷流血的無名英雄。