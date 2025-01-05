將軍澳男童遭扶手電梯夾腳嚎哭「好痛」　父親稱「隻腳仲喺度」X光檢查後無大礙

將軍澳有幼童使用扶手電梯發生意外。警方昨日傍晚6時許接報指，一名男童在將軍澳中心搭扶手電梯期間，腳部不慎卡在電梯梯級的縫隙，其同行家人報警求助。消防接報後手持大剪鉗和千斤頂等工具到場營救，有網民形容男童受困逾10分鐘，其間不斷嚎哭和大叫「好痛」，最終消防員成功救出男童，他腳部受傷清醒經救護車送往將軍澳醫院治理。
男童父親事後在社交網站交代兒子傷勢，又感謝一眾協助拯救的消防員、醫護人員和街坊，包括一名手部因協助而受傷流血的無名英雄。
▼男童父親公開事發時照片▼
男童父網上感謝受傷無名英雄
事發近一日後，被夾男童的父親在一個地區群組撰文，交代兒子最新情況和事後檢討。他表示，被電梯夾腳的是他的7歲兒子，送院接受X光檢查後外形無大礙、有皮外傷，有否內傷則要詳細留院檢查，強調「隻腳仲係(喺)度」。他感謝網民關心，以及多謝協助拯救的消防員、醫護人員和街坊，特別是一名協助拯救期間弄至手部受傷流血的街坊，由於該無名英雄事後已離去，他只好在網上道謝。
另外，男童爸爸提到當時與兒子使用扶手電梯時一同企定定、沒有跑和跳、有緊握扶手，想不通為何一名穿着厚球鞋的男童正常使用扶手電梯期間，電梯會爆開並夾着他的腳，又指涉事電梯運作期間有怪聲傳出，與其他扶手電梯明顯不同。他說，今次是與一家人從加拿大回港探親，本來下星期要返回當地開學，未料發生意外，又相信兒子不會忘記被夾的痛楚。