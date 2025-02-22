將軍澳男遭推跌頭撞花槽 頸椎受傷失憶 妻fb發文緝兇

將軍澳尚德邨本月19日晚上發生襲擊事件，一名男子在放工回家途中突然遭人推跌，頭部直撼花槽浴血受傷送院，現時傷勢仍然嚴重，警方正追查兇徒下落。傷者妻子周五（本月21日）在社交群組發帖，呼籲目擊者提供線索，並感謝事發當晚幫忙急救和報警的街坊。 警方指當晚7時14分接獲途人報案，表示尚真樓對出一名姓張43歲男子稱被人推跌，施襲男子其後往廣明苑方向逃去。警方及救護接報趕至，遇襲男子面及手受傷流血，清醒由妻子陪同送往將軍澳醫院治理。目前案件列作「襲擊致造成身體傷害」（AOABH），警方正追查疑犯下落，他身高約1.7米，年約30至40歲，短髮。

沒與人結怨 不清楚遇襲原因 傷者妻子張太在Facebook群組「將軍澳主場」講述事發經過，稱丈夫身高1.83米，放工回家路上在尚德村尚真樓對出的走廊遇到一名穿著黑色背心和短褲的男子襲擊，目擊者指對方「特意大力，趁其不意推倒」。丈夫跌倒時頭部撞到花槽壁，一度暈倒，幸獲好心人協助急救及報警。她強調丈夫沒有與人結怨，不清楚遇襲原因，因而上載事發現場圖片及施襲者可能逃走的路線圖，呼籲街坊提供線索及提高警惕，同時感謝當日急救及報警的熱心相助市民。

任職工程家中支柱 憂影響生計 張太周六(22日)向傳媒稱，當日她和兩名10歲及5歲的子女等丈夫回家食飯，然而丈夫良久仍未出現，最後等來的卻是警方通知，因此不太清楚丈夫當日遇襲情況。他目前仍在醫院留醫，雖然回復清醒可以對答，但頭部及頸椎受傷，左手及鼻骨折，臥床不起，亦出現短暫失憶無法記得當日事情，強調丈夫為人平和不會得罪人，不明白為何會遭受無妄之災。她指丈夫任職工程，為家庭經濟支柱，現時「手停口停」擔心會影響日後工作能力。她在Facebook發文後，有一名老婦提供資料，指一名中年男子推跌其丈夫後再用腳大力踩其頭部，警方正翻查閉路電視錄影，但暫時仍未拘捕疑人。

帖文流傳後不少網民紛紛留言，希望傷者「早日康復，大步檻過」、「周圍都有cam希望影到，傷者早日康復」、「唔好一路行一路睇電話，尤其是晚上要留意周邊事物，提高警覺」；亦有人稱曾遇到類似經歷，「我係地鐵站試過，都係放工時段，特登撞我，當時唔迫人，附近有人見到都O嘴」。