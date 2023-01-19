將軍澳第137區規劃曝光，料建5萬伙供13.5萬人居住。

《施政報告》提出在將軍澳第137區及第132區填海，發展局表示，將軍澳第137區現時有約80公頃土地，連同即將填海發展的約20公頃，可發展土地將達101公頃。以最高住用地積比率7.5計算，區內可提供約5萬個房屋單位，供13.5萬人居住。按公私營房屋七三比規劃，區內可提供約3.45萬個公營房屋，以及1.55萬個私人住宅單位，預料最快2030年入伙。

擬建鐵路站位於大部分居民500米步行距離內

至於較高密度的房屋發展，將圍繞擬設置於將軍澳第137區中央範圍的鐵路站。擬議鐵路站位於大部份居民的500米步行距離之內。局立提交立法會的文件顯示，「將軍澳南延線」會為將軍澳第137區提供鐵路運輸服務，並以重鐵形式從現有網絡，通過將軍澳創新園對出海底的隧道延伸至137區，有關當局可能需於將軍澳創新園對出填海約2公頃，以提供一小片土地保護在進入水底前的一小段鐵路走線。

132區設置具重要策略性電力設施

當局建議於將軍澳第132區對出以填海和削坡方式，提供約25公頃土地，以容納兩個現時位於將軍澳第137區的公共設施，以及4個有特定地域要求的公共設施。除了兩個須由將軍澳第137區重置的公眾填料轉運設施和混凝土配料廠外，當局將於將軍澳第132區對出的新造土地上，設置具重要策略性的電力設施。當局亦建議在132區建設一個建築廢料處理設施、一個廢物轉運站及一個海上垃圾收集站。