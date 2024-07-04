熱門搜尋:
將軍澳綁架案 歐洲國家盃 深中通道 多啦A夢 DSE 2024 THE SOUTHSIDE 機票優惠 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-07-04 18:18:47

將軍澳綁架案｜專家倡家長要加強安全意識　教子女拖實「一眼都唔可以甩漏」

分享：
將軍澳發生綁架案，據悉事發時被擄男童正在一間室內遊樂場玩耍。(林靄怡攝)

將軍澳發生綁架案，據悉事發時被擄男童正在一間室內遊樂場玩耍。(林靄怡攝)

將軍澳一個商場發生兒童綁架案，警方指暫時沒有證據顯示疑犯與受害家庭有關係或互相認識。香港浸會大學幼兒及基礎教育總監李南玉接受《am730》查詢稱，家長帶小朋友外出時「一眼都唔可以甩漏」，認為即使沒有壞人「咁細個都容易出事」，又稱家長都要擁有很強的安全意識，於公眾地方一定要全程留意子女動向。

將軍澳發生綁架案，據悉案發於將軍澳廣場。(林靄怡攝) 將軍澳發生綁架案，據悉男童被擄後遭藏於住宅天晉。(林靄怡攝) 將軍澳發生綁架案，據悉案發於將軍澳廣場。(林靄怡攝) 將軍澳發生綁架案，據悉案發於將軍澳廣場。(林靄怡攝) 將軍澳發生綁架案，據悉案發於將軍澳廣場。(林靄怡攝)

李南玉：恐嚇式教育或致對人失信心

李南玉解釋，年幼小朋友就算不是被壞人捉走，自己也會隨時走失，父母應教育小朋友外出要「拖實」，「幾時大家都要拖住，照應快啲。」她續說，家長應要求子女不應胡亂與街上陌生人交流，惟不建議父母用傳統「拐子佬」等恐嚇式說法教育子女，「嚇得太多反而令佢日後對人冇信心……日後逢見到外人就當壞人。」

Ad Block

黃惠玉建議教育小童保護自己學叫救命

香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉亦向《am730》稱，家長平時應該要教育小朋友如何保護自己和拒絕陌生人的邀請，例如練習叫救命、不得隨意接受陌生人食物、遇事後要學懂返回安全位置和不要逗留在暗角地方、在場合尋求合適人士協助等，以應對拐帶甚至遇上「怪叔叔」等情況。

黃惠玉受訪時表示，外國不少保護兒童組織都有很多類似的訓練供親子或父母學習，「雖然好手板眼見功夫，但6歲或以下小朋友好難學識。」她續說，家長帶小朋友往室內遊樂場時，反而自己可能會投入在其他遊戲「各有各玩」，強調家長外出時必須妥善看管1至3歲等幼兒，「咁細個真係要睇實。」

Ad Block
USDT泰達幣是甚麼｜風險戚乜？香港合法嗎？（am730製圖） USDT泰達幣是甚麼｜（am730製圖） USDT泰達幣是甚麼｜與比特幣分別（am730製圖） USDT泰達幣是甚麼｜合法嗎？（am730製圖） USDT泰達幣是甚麼｜風險（am730製圖）