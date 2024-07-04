將軍澳綁架案｜綁匪TG帳號流傳 網民留言「轟炸」 連登一度刪帖︰以免衍生悲劇

將軍澳廣場一名3歲男童昨日被人綁架擄走，綁匪勒索其家人約514萬元加密貨幣，警方在案發後14小時掩至區內屋苑天晉救出肉參，拘捕2名女子。網上流傳相片，綁匪疑在現場遺下一封警告信，稱如希望男童安全便不可報案，並留下一個通訊軟件Telegram的賬號。連登討論區(LIHKG)昨晚有人開帖，公開案發照片、疑犯的Telegram的聯絡方法、勒索信件及要求贖金對話截圖，引發熱烈討論是否真有其事，更有多名連登網民隨即用TG聯絡「轟炸」疑犯，有人留下打招呼及放人圖示，亦有人留言「家長已報警，實捉到你」、「搞緊咩」，隨即被其他網民斥責有關行為「咪貪玩啦，唔好影響人地條人命」，及後留言部份內容已被管理團隊移除，管理團隊回覆：「如事件屬實，為了防止衍生意外，請會員不要張貼相關聯絡資料或進行聯絡」，及後整個帖文被刪除，直至今日才「復活」。

連登管理團隊今日下午講解處理帖文的經過，指昨日有會員開設了「[突發] 將軍澳廣場小男孩被拐走」的主題並轉發了疑似案發照片、疑犯的聯絡方法、勒索信件及要求贖金對話截圖，當時為未經證實消息。惟在該主題開設後數個小時後，有確實消息指該事件屬實。管理團隊經考慮後以免衍生其他悲劇，基於人道考慮，決定介入處理。

為免引起更大迴響，經評估各種處理方式後，決定先行局部隱藏包含疑犯的聯絡資訊，並在留言中加入警示，讓部分會員知道管理團隊正關注事件。經觀察後，決定暫時隱藏該主題，及於其後數小時內隱藏曝露太多敏感資訊之留言，並暫時將幾位滋事會員禁言一天。由於事件已暫時告一段落，所有被隱藏留言已恢復，被禁言會員已解禁。如果有任何決策上的失誤，管理團隊為此致歉。