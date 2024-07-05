將軍澳綁架案｜警方帶同假人仔抵將軍澳廣場　押犯重組案情

今日早上約10時，數名便衣探員於將軍澳廣場為重組案情做預備，包括與商場職員溝通狀況及了解現場位置等。至11時許，大批探員和軍裝警員帶同一隻假人仔、BB車和行李篋等犯案工具，押解一名女疑犯到現場，女疑犯被黑布蒙頭，雙手被鎖上手扣，並到商場內一間食品連鎖店門前，向探員講述情況。

事發於周三（3日）下午4時許，消息指，男童隨母親、母親友人、友人的子女在商場逛街，突然發現男童失蹤，其後接獲勒索的訊息；至晚上網上廣傳數張照片，包括一張閉路電視圖片，可見一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人，用手巾掩嘴抱走；一張圖片有警員在場調查；一張圖片剪貼而成，以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」、「下載Telegram」以聯絡某某帳號的字樣；最後一張圖片，相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66顆USDT（泰達幣）」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。

藏參地點為屋苑天晉

警方接報後於廣場一帶調查，並翻查閉路電視，並鎖定兩名疑犯，相信有人帶備嬰兒車、替換衣服及行李箱作案。其中一名被捕人士在商場掩男童口鼻，將其強行擄走，並帶到附近的嬰兒車，再推至附近公園；另一被捕人帶行李箱會合，將男童放入篋內，再帶到「天晉」一個單位。至昨日（4日）清晨，警方在區內拘捕兩名涉案人士，救回肉參。現時男童在將軍澳醫院兒科病房留醫檢查，探員亦在場繼續調查，並檢走證物。兩名被捕女子均38歲及無業，一人為本地人，相信是「天晉」單位租客；另一人持雙程證。二人相信涉財務問題，為有預謀犯案，初步與受害家庭不相識。