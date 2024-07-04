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2024-07-04 14:52:00

將軍澳綁架案｜警方救出3歲男童拘2人 女疑犯被黑布蒙頭送院 (不斷更新)

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將軍澳廣場男童被綁架勒索515萬元，警方救回肉參拘捕2人。(網上圖片)

將軍澳廣場男童被綁架勒索515萬元，警方救回肉參拘捕2人。(網上圖片)

將軍澳發生綁架兒童案。昨日下午約4時半，警方接報，指一名3歲男童在將軍澳廣場被人拐走。大批警員於廣場一帶調查，並翻查閉路電視片段，清晨在將軍澳救出男童，並拘捕2名涉案人士。

【15:40更新】

警方有組織罪案及三合會調查科，下午5時將舉行記者會交代綁架案的案情。有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌、警司周家文及總督察王子于將會出席記者會。

【14:50更新】

其中一名綁架案女疑犯在下午2時許，由一輛救護車到達將軍澳醫院。現場消息指，她黑布蒙頭，在有組織罪案及三合會調查科（O記）探員押解下送院。

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【10:45更新】消息指，警方初步調查藏參地點疑在將軍澳屋苑天晉，事發時男童隨母親、母親友人、友人的子女在商場逛街，突然發現男童失蹤，其後接獲綁架勒索訊息。現時男童在將軍澳醫院兒科病房留醫，探員在場調查並檢走證物，護士用白紙遮掩大門玻璃。

 

將軍澳綁架案｜綁匪贖金要求付加密貨幣　甚麼是泰達幣USDT？

其中一名綁架案疑犯被送到將軍澳醫院。 一張白紙，上面以簡體字寫上「想小朋友安全 不可報警」的字眼，並留下聯絡方式。(網上圖片) 懷疑家屬與疑犯聯絡的短訊，寫上「我要錢 你要人」要求66萬虛疑貨幣USDT(泰達幣)，即約515萬港元的贖金，並附有一張男童入睡相片。(網上圖片) 有軍裝警員在商場內調查。(網上圖片)

綁匪要求約515萬港元贖金

昨日在網上流傳多張相片，指一名3歲男童於將軍澳廣場被人拐走。其中一張懷疑閉路電視截圖，相中可見一名戴鴨舌帽、口罩及穿短褲的人，以布掩蓋男童口鼻將他抱走；另一張相片顯示一張白紙，上面以簡體字寫上「想小朋友安全 不可報警」的字眼，並留下聯絡方式；另一張相片顯示懷疑家屬與疑犯聯絡的短訊，寫上「我要錢 你要人」要求66萬枚虛疑貨幣USDT(泰達幣)，即約515萬港元的贖金，並附有一張男童入睡相片；另有一張有軍裝警員在商場內調查的照片。

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據消息指，該幼童被藏於天晉內。(林靄怡攝) 據消息指，該幼童被藏於天晉內。(林靄怡攝)