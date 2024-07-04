將軍澳綁架案｜警方救出3歲男童拘2人 女疑犯被黑布蒙頭送院 (不斷更新)

將軍澳廣場男童被綁架勒索515萬元，警方救回肉參拘捕2人。(網上圖片)

將軍澳發生綁架兒童案。昨日下午約4時半，警方接報，指一名3歲男童在將軍澳廣場被人拐走。大批警員於廣場一帶調查，並翻查閉路電視片段，清晨在將軍澳救出男童，並拘捕2名涉案人士。

【15:40更新】

警方有組織罪案及三合會調查科，下午5時將舉行記者會交代綁架案的案情。有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌、警司周家文及總督察王子于將會出席記者會。

【14:50更新】

其中一名綁架案女疑犯在下午2時許，由一輛救護車到達將軍澳醫院。現場消息指，她黑布蒙頭，在有組織罪案及三合會調查科（O記）探員押解下送院。