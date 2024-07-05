將軍澳綁架案｜警方帶同假人仔抵將軍澳廣場　押犯重組案情

將軍澳本周三（3日）發生綁架案，3歲男童在將軍澳廣場被掩嘴擄走，藏參到附近豪宅屋苑「天晉」，家人遭勒索值逾500萬元的泰達幣（USDT）。警方其後救出肉蔘，並拘捕兩名女子。警方今日（5日）押解兩名疑犯到現場重組案情。

今日返現場重組案情

今日早上約10時，數名便衣探員於將軍澳廣場為重組案情做預備，包括與商場職員溝通狀況及了解現場位置等。至11時許，大批探員和軍裝警員帶同一隻假人仔、BB車和行李篋等犯案工具，押解一名女疑犯到現場，女疑犯被黑布蒙頭，雙手被鎖上手扣，並到商場內一間食品連鎖店門前，向探員講述情況。