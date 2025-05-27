將軍澳綫停駛事故 港鐵罰款1920萬及辦車費日 議員狠批保養應對不足 倡將軍澳綫免費3天

港鐵將軍澳綫上周四(22日)發生故障，在放工繁忙時間一度全綫停駛近3小時，令萬計打工仔狼狽找歸途。運輸及物流局長陳美寶昨在立法會委員會表示，港鐵須就事件按機制撥出合共1,920萬元回饋乘客，連同早前於2月及4月凌晨的兩宗東鐵綫工程車事故，港鐵公司按機制要求，當「服務表現回贈」帳戶積滿2,500萬元後，會在特定星期六或日安排一天「感謝日」回贈乘客。
陳美寶指，政府極度關注港鐵近月數度發生的事故，責成港鐵全面及有系統地為整個鐵路網絡作風險評估，以加強鐵路系統的整體韌性。港鐵營運及本地鐵路總管李婉玲回應指，事發時已迅速派工程人員去處理，確認是架空電纜短路導致事故後，進行臨時修復，港鐵會按機制設立「感謝日」回贈乘客，亦會透過MTR Mobile向受影響乘客提供積分，作為額外回贈。
議員狠批卸責兼罰則不足
會議上亦有多名議員批評港鐵不論在維修保養及應對表現均欠佳，其中民建聯陳克勤批評港鐵「錯完又錯、壞完又壞」，並「推卸責任、巧言令色」，把罰款補償雅稱為「感謝日」，「『補償日』呀唔該，咩感謝日啊，市民係咪仲要多謝你？」A4聯盟林素蔚亦指當日的接駁巴士數量不足夠，車站外排隊指示混亂；又稱將軍澳綫在繁忙時間癱瘓導致半個香港受影響，認為罰1,920萬元太少，建議將軍澳全綫免費3日。