將軍澳綫停駛事故 港鐵罰款1920萬及辦車費日 議員狠批保養應對不足 倡將軍澳綫免費3天

港鐵將軍澳綫上周四(22日)發生故障，在放工繁忙時間一度全綫停駛近3小時，令萬計打工仔狼狽找歸途。運輸及物流局長陳美寶昨在立法會委員會表示，港鐵須就事件按機制撥出合共1,920萬元回饋乘客，連同早前於2月及4月凌晨的兩宗東鐵綫工程車事故，港鐵公司按機制要求，當「服務表現回贈」帳戶積滿2,500萬元後，會在特定星期六或日安排一天「感謝日」回贈乘客。

陳美寶指，政府極度關注港鐵近月數度發生的事故，責成港鐵全面及有系統地為整個鐵路網絡作風險評估，以加強鐵路系統的整體韌性。港鐵營運及本地鐵路總管李婉玲回應指，事發時已迅速派工程人員去處理，確認是架空電纜短路導致事故後，進行臨時修復，港鐵會按機制設立「感謝日」回贈乘客，亦會透過MTR Mobile向受影響乘客提供積分，作為額外回贈。