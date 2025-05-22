【22:52更新】港鐵將軍澳綫一度全綫暫停。今日(22日)下午5時15分，港鐵將軍澳綫北角站至調景嶺站之間因電力設備故障，服務受阻；又指經初步調查後得悉電力供應受阻，出現電力跳掣。港鐵工程人員搶修至晚上8時，服務才局部恢復，及至晚上10時33分全綫列車服務逐步回復正常。港燈發言人下午表示，港燈的電力供應系統保持正常。

電纜部分零件有短路跡象

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲晚上交代指，油塘站至北角站的隧道電力系統出現跳掣，電力供應受阻，其後陸陸續續發現北角至寶琳和康城站的信號系統相繼受影響，因而需要暫停整個路段的服務。事故期間有個別列車停在隧道內，港鐵已有序地安排列車靠站，所有乘客最終在傍晚6時離開車站，而全線服務就在晚上10時33分恢復。

港鐵車務工程維修總管李劍雄補充，移離列車時仍有跳掣情況，因此需更多時間修復。港鐵初步調查發現，相關電纜部分零件有短路跡象，而由於架空電纜為高壓設施，因此跳掣時市民會感覺到聲響和火光，團隊在之後的非行車時間會深層次檢查和維修車廂、路軌，深入調查事故原因，又對事故造成市民不便致歉。