【22:52更新】港鐵將軍澳綫一度全綫暫停。今日(22日)下午5時15分，港鐵將軍澳綫北角站至調景嶺站之間因電力設備故障，服務受阻；又指經初步調查後得悉電力供應受阻，出現電力跳掣。港鐵工程人員搶修至晚上8時，服務才局部恢復，及至晚上10時33分全綫列車服務逐步回復正常。港燈發言人下午表示，港燈的電力供應系統保持正常。
電纜部分零件有短路跡象
港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲晚上交代指，油塘站至北角站的隧道電力系統出現跳掣，電力供應受阻，其後陸陸續續發現北角至寶琳和康城站的信號系統相繼受影響，因而需要暫停整個路段的服務。事故期間有個別列車停在隧道內，港鐵已有序地安排列車靠站，所有乘客最終在傍晚6時離開車站，而全線服務就在晚上10時33分恢復。
港鐵車務工程維修總管李劍雄補充，移離列車時仍有跳掣情況，因此需更多時間修復。港鐵初步調查發現，相關電纜部分零件有短路跡象，而由於架空電纜為高壓設施，因此跳掣時市民會感覺到聲響和火光，團隊在之後的非行車時間會深層次檢查和維修車廂、路軌，深入調查事故原因，又對事故造成市民不便致歉。
九巴城巴加強過海巴士服務
將軍澳綫服務在今日下午5時許開始全綫暫停，及至晚上約8時40分恢復部分服務，包括調景嶺來往寶琳6分鐘一班車、將軍澳來往康城10分鐘一班車，調景嶺來往北角暫停服務。港鐵呼籲，往返將軍澳區的乘客，可使用觀塘綫於調景嶺站轉車；需要過海的乘客，可考慮乘搭東鐵綫、荃灣綫及東涌綫。
在傍晚時分，九巴公布，因應港鐵將軍澳綫北角至調景嶺站服務暫停，九巴會按需要調整部分過海路線班次，以下路線正在加強服務：
- 601 [寶達 ⇌ 金鐘站（東）]
- 603 [平田 ⇌ 中環渡輪碼頭]
- 619 [順利 ⇌ 中環（港澳碼頭）]
- 690 [康盛花園 ⇌ 中環（交易廣場）]
- 690S [坑口（明德邨）⇌ 中環（交易廣場）]
因應港鐵將軍澳綫服務暫停，城巴表示，即時加強港島接駁將軍澳及九龍東巴士服務。其中694S號線將重點加密班次，提供由小西灣、西灣河、北角、太古直達日出康城、將軍澳南及調景嶺的巴士服務，其他增強服務路線包括601號線金鐘(東)往寶達、619X號線中環(港澳碼頭)往順利、690S號線中環(交易廣場)往坑口、694號線小西灣往調景嶺、790號線清水灣半島來往尖沙咀(麼地道)及E22A號線航天城往將軍澳(康盛花園)，協助分流繁忙時間人流。
▼港鐵鰂魚涌站內外情況▼
消防處：管道沒發現火警跡象
消防處表示，人員與港鐵職員在來往油塘站至鰂魚涌站兩條管道內徹底檢查，均沒有發現任何曾有火警發生的跡象；方處於下午7時31分發出停止動員訊息，事故中沒有人受傷。消防處會繼續聯同港鐵公司了解事故發生原因； 並會稍後與港鐵工程人員檢查涉事列車。
陳美寶關注港鐵接二連三事故
運輸及物流局局長陳美寶極度關注港鐵近月接二連三發生事故，已要求港鐵今晚收車後全速進行詳細檢察，確保明早服務全面恢復正常，並於日內就今次事故涉及架空電纜及訊號系統出現故障提交報告，以及全面檢視系統靭性以及風險評估、應變通報機制、維修保養等範疇，避免事故再次發生。
陳美寶要求港鐵在下周一的立法會鐵路事宜小組委員會，就事件一併向議員及公眾交代，又感謝巴士公司經運輸署協調下在事故期間加開特別巴士路線及班次疏導人潮，並已指示運輸署今晚持續緊密與港鐵公司保持聯絡，以及做好一切預案及應變措施的超前部署，加強向市民的訊息發放。
▼港鐵調景嶺站內外情況▼
有網民上傳多張北角英皇道近書局街的過海巴士站情況照片，可見街上站滿排隊坐巴士的市民；當巴士抵達後，不少人爭相上車，現場有警員協助維持秩序。
▼北角英皇道巴士站情況▼
鰂魚涌站疑有列車起火
差不多同一時間，港鐵北角站至鰂魚涌站之間有一列列車懷疑因起火停電，暫時未知兩者是否有關。