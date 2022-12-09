將軍澳綫列車事故初步報告 港鐵：車鈎緩衝器故障所致

將軍澳站周一早上8時半，一列由康城開往北角的韓製列車，在隧道內懷疑兩卡車廂鬆脫移位煞停，1,500名須乘客沿路軌疏散。事隔3日，港鐵昨向政府提交初步報告，相信是車廂之間的車鈎緩衝器故障。港鐵車務總監李家潤指，事發當日列車第6卡的緩衝器鬆開，導致車卡通道拉長，啟動列車保護裝置，將列車制停。他強調當時車卡通道及車鈎仍然緊扣，列車沒有沒有偏離路軌。

港鐵將軍澳綫列車周一早上繁忙時間出現故障，令調景嶺站來往康城站及寶琳站暫停服務4小時。港鐵車務總監李家潤再就事件致歉，又表示已向政府提交初步調查報告，相信是車卡的車鈎緩衝器故障鬆開，致兩卡車廂的通道差距拉闊，觸動保護裝置煞停列車，強調兩卡車廂仍然緊扣，列車沒有偏離路軌。

至於組件鬆開的原因，港鐵會再與供應商技術團隊研究，檢視組件運作情況、物料、組裝過程、環境因素等。李家潤又指，事後已根據供應商的檢查建議，開始檢查同類車鈎裝置，供應商亦確認現時行駛中的列車，同類型裝置運作安全。

至於事發後有相片見到打開踏板後，兩卡車廂有罅隙，港鐵解釋當時是同事要把兩卡車廂分開，再將車駛回車廠。港鐵又指，緩衝器的歐洲供應商已經抵港，會協助研究緩衝器鬆開的成因，兩個月內提交詳細報告。港鐵強調，一直按供應商的指引去維修。

政府及機電署收到初步報告

政府表示，已收到港鐵公司向機電署提交的初步報告，運輸及物流局發言人表示，正審視報告內容，並會密切監察港鐵公司的跟進工作。機電署表示，已責成港鐵公司兩個月內提交詳細報告，交代改善方案及落實計劃。港鐵公司亦已應署方要求，檢查列車車隊中同類型連接器，生產商已確認行駛中列車的同類型連接器安全。