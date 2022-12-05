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2022-12-05 16:16:41

將軍澳綫列車故障 方國珊指凸顯將軍澳交通過於依賴港鐵

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將軍澳綫列車故障 方國珊指凸顯將軍澳交通過於依賴港鐵

港鐵將軍澳綫列車故障，列車第六和第七卡接駁有異樣。(消防處圖片)

港鐵再發生嚴重事故，今早上857分正值上班的繁忙時間，將軍澳綫往北角方向一輛列車，於將軍澳埋站前發生故障，需要1,500名乘客疏散，造成將軍澳區出港九的交通癱瘓。

方國珊：將軍澳交通過於依賴港鐵

西貢區議員方國珊指，這事故再次凸顯將軍澳在交通方面，過於依賴港鐵，鐵路一旦故障，便癱瘓出港九的交通，並指將來137區發展將增加13.5萬人口，進一步加劇將軍澳綫壓力，將軍澳綫南延至137區後，應進一步接駁港島東，形成環迴鐵路，分流將軍澳綫客流。她關注港鐵的緊急逃生及乘客疏散安全的措施，包括路軌照明光度、逃生路線指引及協助疏散的人手。

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方國珊：將軍澳交通過於依賴港鐵。 (資料圖片)

顏汶羽：將軍澳居民需更多交通選擇

議員顏汶羽指，事故令不少來往將軍澳區的市民在出行時大失預算，他指，對於政府研究興建將軍澳油塘隧道，他同意需多興建一條行車隧道疏導將軍澳需求，但對於落腳點設為油塘則有極大保留。他認為，現時將軍澳前往九龍已有3條路，至於第4條隧道應思考目的地及如何接駁，例如可否由137區接駁到小西灣，甚至考慮由將軍澳連接到沙田方向的新界東北地區。

他又指，現時港鐵將軍澳綫載客率逼爆，政府應考慮善用高架無軌捷運系統，連接將軍澳、油塘及啟德地區。因此將軍澳居民需要更多交通選擇，但認為並非功能重疊的將油隧道。

梁熙：質疑政府對港鐵監管形同虛設

議員梁熙則指，「年紀大，機器壞」，港鐵有零件老化金屬疲勞可以理解，但港鐵每日載客量數以百萬計，安全事故出現一宗亦嫌多。他指，港鐵事故不斷，質疑政府對港鐵所謂的監管是否形同虛設。 

民建聯立法會議員李世榮則表示，港鐵於上月13日發生列車脫門事件後，不足一個月內再次發生事故，已約同港鐵代表了解事故，並提出4要求，詳細檢查事發地點路軌及附近結構裝置、完善緊急事故應變安排、盡快提交事故調查報告，以及從速檢測將軍澳綫列車有關機件會否出現類似情況。

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