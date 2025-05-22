【20:45更新】港鐵表示，現時將軍澳綫恢復部分服務，調景嶺來往寶琳維持6分鐘一班；將軍澳來往康城維持10分鐘一班；調景嶺來往北角暫停服務。往返將軍澳區的乘客，可使用觀塘綫於調景嶺站轉車；需要過海的乘客，可考慮乘搭東鐵綫、荃灣綫及東涌綫。

港鐵將軍澳綫全綫暫停。今日(22日)下午5時22分，港鐵表示將軍澳綫北角站至調景嶺站之間因電力設備故障，服務受阻；又指經初步調查後得悉電力供應受阻，出現電力跳制，港鐵工程人員正在處理。港燈發言人表示，港燈的電力供應系統保持正常。

及至晚上約8時40分，港鐵表示，將軍澳綫恢復部分服務：

調景嶺來往寶琳 — 6分鐘一班

將軍澳來往康城 — 10分鐘一班

調景嶺來往北角 — 暫停服務

因應港鐵將軍澳綫服務暫停，城巴表示，即時加強港島接駁將軍澳及九龍東巴士服務。其中694S號線將重點加密班次，提供由小西灣、西灣河、北角、太古直達日出康城、將軍澳南及調景嶺的巴士服務，其他增強服務路線包括601號線金鐘(東)往寶達、619X號線中環(港澳碼頭)往順利、690S號線中環(交易廣場)往坑口、694號線小西灣往調景嶺、790號線清水灣半島來往尖沙咀(麼地道)及E22A號線航天城往將軍澳(康盛花園)，協助分流繁忙時間人流。

陳美寶：高度關注

運輸及物流局局長陳美寶表示，高度關注港鐵將軍澳綫的故障，已促請港鐵盡快解決，並在搶修期間妥善處理乘客的轉乘安排。機電署已即時派員到場協助跟進事件，會要求港鐵在事故後盡快提交報告。

▼港鐵調景嶺站內外情況▼