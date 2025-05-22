【20:45更新】港鐵將軍澳綫一度全綫暫停。今日(22日)下午5時22分，港鐵表示將軍澳綫北角站至調景嶺站之間因電力設備故障，服務受阻；又指經初步調查後得悉電力供應受阻，出現電力跳制，港鐵工程人員正在處理。港燈發言人表示，港燈的電力供應系統保持正常。
及至晚上約8時40分，港鐵表示將軍澳綫恢復部分服務：
- 調景嶺來往寶琳 — 6分鐘一班
- 將軍澳來往康城 — 10分鐘一班
- 調景嶺來往北角 — 暫停服務
港鐵呼籲，往返將軍澳區的乘客，可使用觀塘綫於調景嶺站轉車；需要過海的乘客，可考慮乘搭東鐵綫、荃灣綫及東涌綫。
陳美寶高度關注促港鐵盡快解決
運輸及物流局局長陳美寶表示，高度關注港鐵將軍澳綫的故障，已促請港鐵盡快解決，並在搶修期間妥善處理乘客的轉乘安排。機電署已即時派員到場協助跟進事件，會要求港鐵在事故後盡快提交報告。
▼港鐵調景嶺站內外情況▼
九巴城巴加強過海巴士服務
在傍晚時分，九巴公布，因應港鐵將軍澳綫北角至調景嶺站服務暫停，九巴會按需要調整部分過海路線班次，以下路線正在加強服務：
- 601 [寶達 ⇌ 金鐘站（東）]
- 603 [平田 ⇌ 中環渡輪碼頭]
- 619 [順利 ⇌ 中環（港澳碼頭）]
- 690 [康盛花園 ⇌ 中環（交易廣場）]
- 690S [坑口（明德邨）⇌ 中環（交易廣場）]
因應港鐵將軍澳綫服務暫停，城巴表示，即時加強港島接駁將軍澳及九龍東巴士服務。其中694S號線將重點加密班次，提供由小西灣、西灣河、北角、太古直達日出康城、將軍澳南及調景嶺的巴士服務，其他增強服務路線包括601號線金鐘(東)往寶達、619X號線中環(港澳碼頭)往順利、690S號線中環(交易廣場)往坑口、694號線小西灣往調景嶺、790號線清水灣半島來往尖沙咀(麼地道)及E22A號線航天城往將軍澳(康盛花園)，協助分流繁忙時間人流。
▼港鐵鰂魚涌站內外情況▼
有網民上傳多張北角英皇道近書局街的過海巴士站情況照片，可見街上站滿排隊坐巴士的市民；當巴士抵達後，不少人爭相上車，現場有警員協助維持秩序。
▼北角英皇道巴士站情況▼
鰂魚涌站疑有列車起火
差不多同一時間，港鐵北角站至鰂魚涌站之間有一列列車懷疑因起火停電，暫時未知兩者是否有關。