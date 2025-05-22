【20:45更新】港鐵將軍澳綫一度全綫暫停。今日(22日)下午5時22分，港鐵表示將軍澳綫北角站至調景嶺站之間因電力設備故障，服務受阻；又指經初步調查後得悉電力供應受阻，出現電力跳制，港鐵工程人員正在處理。港燈發言人表示，港燈的電力供應系統保持正常。

及至晚上約8時40分，港鐵表示將軍澳綫恢復部分服務：

調景嶺來往寶琳 — 6分鐘一班

將軍澳來往康城 — 10分鐘一班

調景嶺來往北角 — 暫停服務

港鐵呼籲，往返將軍澳區的乘客，可使用觀塘綫於調景嶺站轉車；需要過海的乘客，可考慮乘搭東鐵綫、荃灣綫及東涌綫。

陳美寶高度關注促港鐵盡快解決

運輸及物流局局長陳美寶表示，高度關注港鐵將軍澳綫的故障，已促請港鐵盡快解決，並在搶修期間妥善處理乘客的轉乘安排。機電署已即時派員到場協助跟進事件，會要求港鐵在事故後盡快提交報告。

▼港鐵調景嶺站內外情況▼