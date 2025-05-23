將軍澳綫電力故障一度全停 打工仔大汗淋漓塞爆車站

港鐵將軍澳綫昨傍晚放工繁忙時間發生故障，服務一度全綫停駛近3小時，至晚上10時33分才回復正常。受阻期間，港鐵安排接駁巴士，其他公共交通工具亦加密班次，但仍有大批市民苦候多時不能上車回家。港鐵昨晚就事件致歉，表示會調查事件。運輸及物流局長陳美寶表示，高度關注事件；機電署已即時派員到場協助跟進事件，會要求港鐵在事故後盡快提交報告。

港鐵北角站至調景嶺之間電力設備故障，下午5時15分發生故障，全綫停駛近3小時，至晚上8時40分後恢復部分服務，經搶修後到晚上10時半才全綫服務回復正常。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲昨稱，油塘至北角站的隧道電力系統發生跳掣，電力供應受阻，服務暫停；事故期間有個別列車停在隧道內，須有序地安排列車靠站，所有客於6時離開車站。