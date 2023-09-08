熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
本地
2023-09-08 17:42:06

將軍澳藥房涉管有未經註冊中成藥「張權破痛油」　市民擁有應交衛生署銷毀

分享：
將軍澳藥房涉管有未經註冊中成藥「張權破痛油」　市民擁有應交衛生署銷毀

將軍澳藥房涉管有未經註冊中成藥「張權破痛油」　市民擁有應交衛生署銷毀

衞生署公布，已採取行動調查位於將軍澳新都城第二期高層地下的仁康中西藥房（香港）有限公司，涉嫌非法管有一款名為「張權破痛油」的未經註冊中成藥。巿民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止使用。如使用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。擁有該產品的市民可於辦公時間內，送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

包裝與另一註冊中成藥相似

衞生署於9月6日根據情報到該藥房進行調查並檢取上述未經註冊中成藥。調查顯示，上述產品的包裝雖然與本港一註冊中成藥產品（註冊編號:HKP-01548）相似，但其產品英文名稱與香港中醫藥管理委員會的註冊紀錄不符。此外，該產品的標籤沒有列載香港中成藥註冊編號及註冊持有人名稱。調查仍在進行中。

1619481338_xL_0.jpg

衛生署。(資料圖片)

根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，並會將個案轉介管委會以考慮是否需要採取紀律行動。

市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的中成藥於產品標籤上附有香港註冊編號，格式為「HKC-XXXXX」或「HKP-XXXXX」。市民可於管委會網頁查閱註冊中成藥的名單。

將軍澳.藥房.未經註冊中成藥.張權破痛油.衛生署.銷毀
留言專區
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受