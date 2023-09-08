將軍澳藥房涉管有未經註冊中成藥「張權破痛油」　市民擁有應交衛生署銷毀

衞生署公布，已採取行動調查位於將軍澳新都城第二期高層地下的仁康中西藥房（香港）有限公司，涉嫌非法管有一款名為「張權破痛油」的未經註冊中成藥。巿民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止使用。如使用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。擁有該產品的市民可於辦公時間內，送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

包裝與另一註冊中成藥相似

衞生署於9月6日根據情報到該藥房進行調查並檢取上述未經註冊中成藥。調查顯示，上述產品的包裝雖然與本港一註冊中成藥產品（註冊編號:HKP-01548）相似，但其產品英文名稱與香港中醫藥管理委員會的註冊紀錄不符。此外，該產品的標籤沒有列載香港中成藥註冊編號及註冊持有人名稱。調查仍在進行中。