將軍澳裝修工梯間猝死　遺孀善款足夠感謝港人幫助 (更新)

【8月13日更新】54歲裝修工人黃杰雄，上周四(8日)在將軍澳唐明苑大廈梯間猝死，遺下妻子、老父及一對子女。事件經傳媒報道後惹來社會關注，工業傷亡權益會(工權會)在社交平台發起籌款，最新消息指其家屬收到的善款已足以渡過難關，故決定停止接收捐款。 「真心多謝香港有心人嘅幫忙」 工權會昨日(12日)在社交網站發文，指黃杰雄太太已經收到不少善款，相信可以渡過目前難關，所以決定停收捐款，「因為仲有好多比我更有需要嘅人要大家去幫手」，她們一家人「真心多謝香港有心人嘅幫忙」。

工權會再次感謝市民的支持和捐助，指若就捐款問題有任何查詢，可WhatsApp 6996 6214，或於辦公時間致電2366 5965聯絡。若關注及有意幫助工業意外事主，可以考慮支持其他事主家庭。

將軍澳裝修工梯間猝死遺病父妻兒 工權會籲捐款渡難關 【8月09更新】54歲裝修工人黃杰雄，昨日（8日）被發現在將軍澳唐明苑唐富閣昏倒大廈梯間，送院搶救後不治，遺下妻子、年老病父、患腦癎症兒子及在學女兒。黃太今日（9日）早上到沙田富山殮房認屍。 黃太未敢將噩耗告知家翁 黃太向傳媒憶述昨午收到醫院通知正為丈夫急救的情況，已為其注射強心針，她指從沒想過會發生這種事，連忙帶同子女趕至醫院見丈夫最後一面，「我今時今日都接受唔到……突然醫院打電話嚟，話你老公急救緊，跟住去到醫院‥‥冇咗喇」 她與幼女均徹夜難眠，哭了一整夜。惟事到如今，黃太仍不敢將噩耗告知家翁「驚佢接受唔到，暈低咗唔知點算好。」目前只訛稱丈夫受傷入院；惟患腦癎症的長子，則未知他是否明白離世的意思。黃太指自己返夜班工作，當日睡着後丈夫出門，未能見上一面，嘆稱：「佢出咗門口，都冇講一聲。」

家翁及長子均須特別照顧 死者黃杰雄與妻子結婚24年，育有一子一女，與88歲家翁同住長沙灣元州邨的公屋單位。他本身患有高血壓，從事室內裝修木工30多年。 24歲長子年幼時因發燒致腦膜炎，引致腦癎症，不時抽筋，容易跌倒受傷，長大畢業後曾在庇護工場工作，惟現時無業；家翁則有長期病患，須長期服藥，因為眼疾視力欠佳，行動不便，而且要插尿喉，二人均需要特別照顧。幼女將升讀中二，年紀尚幼，亦難以照顧爺爺及兄長。 丈夫銀行戶口只剩74元 黃太向傳媒表示，丈夫長期開工不足，收入不穩，為輛流在家照顧家人，黃太在食肆返全職夜更，賺取近2萬元薪金幫補家計。以往夫婦互相扶持，總算能照顧一家人起居飲食，但並沒儲蓄。她翻查丈夫的銀行簿，發現結餘僅得74元港幣，面對丈夫的殮葬費及各項瑣碎開支，黃太感到非常徬徨。

工權會呼籲各界伸出援手 黃太又指丈夫曾說等她放假，四口子到尖沙咀看「多拉A夢展」，詎料遭遇突變，一切頓成泡影。即使丈夫未能兌現照顧她一生的承諾，黃太仍然大讚他是好丈夫，勤力工作，沒工作時便照顧病父出入醫院，及照顧兒子。工權會今日（9日）於Facebook發佈籌募資訊，呼籲社會各界伸出援手，幫助黃太一家度過難關。 事發於昨日（8日）下午約2時27分，一名54歲姓黃男子於將軍澳唐明苑唐富閣倒卧於大廈梯間，陷入昏迷，有保安員發現後報警。警方接報後趕至現場，救護員立即將男子送往將軍澳醫院搶救，可惜最終不治。警方稍後將安排驗屍確定死因，正在調查事件。據了解，死者為上址其中一單位的裝修工人。