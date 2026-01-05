將軍澳車長中途站突到上層介紹畫作　行為遭炮轟：唔係請佢返嚟表演｜網上熱話

普羅大眾對巴士車長的期望很實際，能安全、平穩地駕駛，保持基本禮貌、專業便足夠。有將軍澳街坊日前放工搭巴士回家期間，車長在中途一個分站停車期間，突然走上上層叫乘客「放低手機」，然後介紹車廂天花由小學生繪製的畫作。該名街坊雖然覺得行為很窩心，但不少留言都炮轟涉事車長的行為，批評他在不適當的時候做不適當的事，「公司請佢返嚟係揸車載客，唔係請佢返嚟表演做馬騮戲。」 ▼乘客分享及網民意見▼

發帖的將軍澳街坊當時正乘搭過海隧巴690S線，由中環開往坑口，途經日出康城，下午放工時間平日共有4班車。據她撰文分享，車長在其中一個分站停車時，突然走到上層著乘客「放低手機」，再抬頭欣賞天花由小朋友親手繪畫的畫作，「希望乘客可以認真欣賞下d(啲)畫，純真而有愛嘅畫」。她感慨香港人並不冷漠，只是生活負擔和心理壓力使人無暇關心和留意身邊事物。

縱然該名街坊以正能量方向看待此事，很多網民認為涉事車長的行為絕不恰當，網上有留言直斥車長首要職責是要把乘客安全送到目的地，「可以無乜特別嘢既(嘅)情況下中途停車走上上層既(嘅)咩，邊個教佢可以㗎？仲要揀喺繁忙時間」、「乜揸巴士可以揸揸下離開司機位嘅咩」、「分享有好多形式好多機會，但係喺咁嘅場合之下分享就唔適合」、「繁忙時間就咁停低架車馬路中同人介紹啲畫好似唔係車長嘅工作範圍內」、「而家唔係咩特別事喎，係講埋啲無謂嘢叫你抌低個電話睇吓個廣告」、「公司請佢返嚟係揸車載客，唔係請佢返嚟表演做馬騮戲。」

畫作屬巴士車身設計比賽作品 另一邊廂，涉事車長亦有在相關帖文「現身」，感謝乘客在聽畢其介紹後願意拍照，又回應網上批評他「博出位」的言論，形容「只有真誠最動人，時間係最好證明」。同時，有不少網民讚揚涉事車長有愛，「司機大哥真有心」、「至少出發點係好。」翻查資料，帖文提及的畫作屬九巴「Go Green, Anderson巴士車身設計比賽」的作品，參賽學生透過繪畫表達對安達臣道新發展區的綠化建設期盼，或對綠色社區、綠色生活的想像。