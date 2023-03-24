將軍澳隧道四輛旅遊巴與貨車相撞 消防指至少75人受傷 (持續更新)

【15:35更新】將軍澳隧道入口發生連環相撞意外。警方今日（24日）下午12時57分接報，將軍澳隧道入口近翠屏南邨發生5車連環相撞意外，涉及4輛旅遊巴及1輛貨車。消防出動10輛救護車，並協助被困車內的乘客離開，初步至少75人受輕傷。
大批學童坐路旁等待治理
據了解，涉及車禍的多輛旅遊巴，載有約200人，當中包括大批學童。現場消息指，學童來自聖公會德田李兆強小學。現場相片可見，經救援人員分流後，大批學童與乘客坐在路邊等待治理，有學童手部手傷接受包紮；亦有長者躺在地上，架起雨傘遮太陽。
貨車司機：先後兩次被撞
有旅遊巴上的學童講述事發經過，指事發時坐在尾二的旅遊巴，然後旅遊巴急煞停低，並被尾隨另一架旅遊巴追撞，聽到一聲巨響。該學童又指，事發後車廂不少同學都受驚大叫。事發時正前往將軍澳送貨的貨車司機陳先生表示，當時沿慢線行駛，前方有兩輛旅遊巴，他聲稱先後兩次被後方旅遊巴撞到車尾。他又說，自己盆骨及心口感到痛楚。
城巴新巴：全數改行將藍隧道直至將軍澳隧道解封
受車禍影響，城巴新巴往將軍澳方向的路線，將全數改行將藍隧道直至將軍澳隧道解封。九巴亦指，途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。
運輸署：將軍澳道近翠屏南邨部份行車線仍然封閉
運輸署宣布，因交通意外，將軍澳道(往將軍澳方向)近翠屏南邨的部份行車線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如將軍澳–藍田隧道。九巴98C，98D，296D，297號線須改道行駛，前往將軍澳一帶的市民，考慮使用港鐵服務；現時上址交通擠塞。
民政處聯合醫院設跨部門援助站
另外，觀塘民政事務處和西貢民政事務處已在基督教聯合醫院急症室設立一個跨部門援助站，為市民提供協助及供市民查詢，查詢熱線為2171 7426、3949 4125和3949 4000。