將軍澳隧道四輛旅遊巴與貨車相撞 消防指至少75人受傷 (持續更新)

【15:35更新】將軍澳隧道入口發生連環相撞意外。警方今日（24日）下午12時57分接報，將軍澳隧道入口近翠屏南邨發生5車連環相撞意外，涉及4輛旅遊巴及1輛貨車。消防出動10輛救護車，並協助被困車內的乘客離開，初步至少75人受輕傷。

大批學童坐路旁等待治理

據了解，涉及車禍的多輛旅遊巴，載有約200人，當中包括大批學童。現場消息指，學童來自聖公會德田李兆強小學。現場相片可見，經救援人員分流後，大批學童與乘客坐在路邊等待治理，有學童手部手傷接受包紮；亦有長者躺在地上，架起雨傘遮太陽。

貨車司機：先後兩次被撞

有旅遊巴上的學童講述事發經過，指事發時坐在尾二的旅遊巴，然後旅遊巴急煞停低，並被尾隨另一架旅遊巴追撞，聽到一聲巨響。該學童又指，事發後車廂不少同學都受驚大叫。事發時正前往將軍澳送貨的貨車司機陳先生表示，當時沿慢線行駛，前方有兩輛旅遊巴，他聲稱先後兩次被後方旅遊巴撞到車尾。他又說，自己盆骨及心口感到痛楚。