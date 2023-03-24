將軍澳隧道4旅遊巴與貨車相撞　車Cam揭小巴收慢讓路予轉線的士肇禍 (持續更新)

【18:30更新】將軍澳隧道入口發生連環相撞意外。警方今日（24日）下午12時57分接報，將軍澳隧道入口近翠屏南邨發生5車連環相撞意外，涉及4輛旅遊巴及1輛貨車，共造成87人受傷。警方初步調查顯示，事發時有一輛綠色專線小巴，因讓路予一輛從支路切線匯入的市區的士，導致後方車輛減速及收掣不及，釀成今次意外。消防則將244人帶離車廂，其中一名旅遊巴司機骨折一度被困。
消防：需時將長者小童帶離車廂
藍田消防局長沈川表示，今日下午12時57接報，涉及輛4旅遊巴及1輛貨車，合共出動18輛消防車、43輛救護車、58名消防員，以及92名救護員，當中包括坍塌搜救專隊。消防用了65分鐘，將244人帶離車廂，其中1名旅遊巴司機被困，消防用了40分鐘將他救離車廂。沈川續指，今行救援行動困難之處，是現場屬於一條繁忙公路，需要騰出現場空間安置大量傷者，而涉事4架旅遊巴中，3架屬載有學童的校巴，另1架則載有老人家旅行團，需時將長者及小童帶離車廂，並安撫小童情緒。消防處高級救護主任黃保龍則指，傷者主要是手腳及頭面擦傷，而被困的旅遊巴車司機則有骨折，傷者送往廣華醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、東區醫院，以及瑪嘉烈醫院。
警方：疑有車轉線致後車減速及收掣不及
警方東九龍總區交通部特別調查隊第二隊高級督察李博傑表示，事發時涉案5輛車沿將軍澳道一線行駛，期間懷疑有車輛轉線，前面兩輛旅遊巴減速停低，後面3輛車收掣不及撞向前車。他又指，5輛涉案車輛均無超速，5名司機亦通過酒精呼氣測試。對於有車Cam片拍攝到，事發時前方有一輛綠色專線小巴，以及一輛紅色市區的士。李博傑指，該輛綠色專線小巴當時讓該輛市區的士由觀塘繞道支路匯入而收慢，已向綠色專線小巴司機調查，正尋找該名市區的士司機，暫時未有人被捕。他又指，涉事意外位置時速50公里，而支路時速為70公里，呼籲駕駛人士忍讓，並禮讓公共及大型車輛。
大批學童坐路旁等待治理
涉及車禍的多輛旅遊巴，載有約200人，當中包括大批學童。現場消息指，學童來自聖公會德田李兆強小學。現場相片可見，經救援人員分流後，大批學童與乘客坐在路邊等待治理，有學童手部手傷接受包紮；亦有長者躺在地上，架起雨傘遮太陽。
貨車司機：先後兩次被撞
有旅遊巴上的學童講述事發經過，指事發時坐在尾二的旅遊巴，然後旅遊巴急煞停低，並被尾隨另一架旅遊巴追撞，聽到一聲巨響。該學童又指，事發後車廂不少同學都受驚大叫。事發時正前往將軍澳送貨的貨車司機陳先生表示，當時沿慢線行駛，前方有兩輛旅遊巴，他聲稱先後兩次被後方旅遊巴撞到車尾。他又說，自己盆骨及心口感到痛楚。
城巴新巴：全數改行將藍隧道直至將軍澳隧道解封
受車禍影響，城巴新巴往將軍澳方向的路線，將全數改行將藍隧道直至將軍澳隧道解封。九巴亦指，途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。
運輸署：將軍澳道近翠屏南邨行車線已解封
運輸署在下午6時半宣布，較早前因交通意外而封閉的將軍澳道(往將軍澳方向)近翠屏南邨的部份行車線現已解封。
民政處聯合威院設跨部門援助站
另外，觀塘民政事務處和西貢民政事務處已在基督教聯合醫院急症室設立一個跨部門援助站，為市民提供協助及供市民查詢，查詢熱線為2171 7426、3949 4125和3949 4000。沙田民政事務處亦在威爾斯親王醫院急症室設立跨部門援助站，查詢熱線為3505 1555。