將軍澳隧道4旅遊巴與貨車相撞　車Cam揭小巴收慢讓路予轉線的士肇禍 (持續更新)

【18:30更新】將軍澳隧道入口發生連環相撞意外。警方今日（24日）下午12時57分接報，將軍澳隧道入口近翠屏南邨發生5車連環相撞意外，涉及4輛旅遊巴及1輛貨車，共造成87人受傷。警方初步調查顯示，事發時有一輛綠色專線小巴，因讓路予一輛從支路切線匯入的市區的士，導致後方車輛減速及收掣不及，釀成今次意外。消防則將244人帶離車廂，其中一名旅遊巴司機骨折一度被困。

消防：需時將長者小童帶離車廂

藍田消防局長沈川表示，今日下午12時57接報，涉及輛4旅遊巴及1輛貨車，合共出動18輛消防車、43輛救護車、58名消防員，以及92名救護員，當中包括坍塌搜救專隊。消防用了65分鐘，將244人帶離車廂，其中1名旅遊巴司機被困，消防用了40分鐘將他救離車廂。沈川續指，今行救援行動困難之處，是現場屬於一條繁忙公路，需要騰出現場空間安置大量傷者，而涉事4架旅遊巴中，3架屬載有學童的校巴，另1架則載有老人家旅行團，需時將長者及小童帶離車廂，並安撫小童情緒。消防處高級救護主任黃保龍則指，傷者主要是手腳及頭面擦傷，而被困的旅遊巴車司機則有骨折，傷者送往廣華醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、東區醫院，以及瑪嘉烈醫院。

警方：疑有車轉線致後車減速及收掣不及

警方東九龍總區交通部特別調查隊第二隊高級督察李博傑表示，事發時涉案5輛車沿將軍澳道一線行駛，期間懷疑有車輛轉線，前面兩輛旅遊巴減速停低，後面3輛車收掣不及撞向前車。他又指，5輛涉案車輛均無超速，5名司機亦通過酒精呼氣測試。對於有車Cam片拍攝到，事發時前方有一輛綠色專線小巴，以及一輛紅色市區的士。李博傑指，該輛綠色專線小巴當時讓該輛市區的士由觀塘繞道支路匯入而收慢，已向綠色專線小巴司機調查，正尋找該名市區的士司機，暫時未有人被捕。他又指，涉事意外位置時速50公里，而支路時速為70公里，呼籲駕駛人士忍讓，並禮讓公共及大型車輛。