將軍澳137區填海20公頃 料建5萬伙 首批2030年遷入

政府計劃將軍澳第137區由填料庫發展為新社區，提供約5萬個住宅單位。發展局昨公布初步規劃方案，包括在137區填海約20公頃；鄰近將軍澳華人永遠墳場的將軍澳第132區以填海和削坡提供約25公頃，供設置垃圾轉運站等公共設施。當局如興建將軍澳綫南延綫連駁137區，須在日出康城對出填海約2公頃，以保護鐵路設施。當局預計2025年開展工程，首批居民料於2030年遷入137區。
發展局提出在將軍澳第137區填海約20公頃，令137區可發展土地增至101公頃，並以最高住用地積比率7.5倍計，提供5萬個住宅單位，公私營房屋為七三比，供13.5萬人居住。當局預計第137區首批約3.4萬人最快2030年遷入，涉及約12,600個單位，全為公營房屋。
若落實以重鐵形式建造「將軍澳南延綫」連接137區，較高密度的房屋發展將圍繞擬設於該區中央，大部分居民步行500米內便可到達。日出康城對出需填海約2公頃，以保護鐵路設施。
惟當局承認，擬建的「將軍澳—油塘隧道」和「將軍澳南延綫」未必趕及2030年落成，首批居民或要先依靠康城和將軍澳市中心接駁。運輸及物流局於今年第四季會制訂新鐵路、道路更詳細走線和初步進展時間表。
132區填海削坡造地25公頃
發展局同時建議在鄰近將軍澳華人永遠墳場的將軍澳第132區，以填海和削坡方式提供約25公頃土地，以容納現於137區的公眾填料轉運設施和混凝土配料廠，以及電力設施、廢物轉運站等。發展局指已考慮地區意見，現方案距最近的維景灣畔約1公里，選址接近將藍隧道亦可避免車流進入將軍澳市中心，已盡量減低居民影響。
發展局期望2025年開展137區工程和132區對出的填海工程，務求在137區首批居民於2030年遷入時，原在137區的公眾填料轉運設施和混凝土配料廠已重置在132區；屆時將軍澳堆填區亦會停運，復修後將用作休憩用地。
民建聯冀建過海隧道通港島
民建聯建議當局考慮興建通往港島小西灣的過海道路和鐵路，並希望可先使用132區的內陸土地或岩洞，以避免填海。綠色和平則擔心當局在132區擬建電力設施，是為香港引入核電鋪路，呼籲應先提升節能成效和加快發展可再生能源，諮詢公眾後才考慮引入核電以外的潔淨能源。