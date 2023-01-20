將軍澳137區填海20公頃 料建5萬伙 首批2030年遷入

政府計劃將軍澳第137區由填料庫發展為新社區，提供約5萬個住宅單位。發展局昨公布初步規劃方案，包括在137區填海約20公頃；鄰近將軍澳華人永遠墳場的將軍澳第132區以填海和削坡提供約25公頃，供設置垃圾轉運站等公共設施。當局如興建將軍澳綫南延綫連駁137區，須在日出康城對出填海約2公頃，以保護鐵路設施。當局預計2025年開展工程，首批居民料於2030年遷入137區。

發展局提出在將軍澳第137區填海約20公頃，令137區可發展土地增至101公頃，並以最高住用地積比率7.5倍計，提供5萬個住宅單位，公私營房屋為七三比，供13.5萬人居住。當局預計第137區首批約3.4萬人最快2030年遷入，涉及約12,600個單位，全為公營房屋。

若落實以重鐵形式建造「將軍澳南延綫」連接137區，較高密度的房屋發展將圍繞擬設於該區中央，大部分居民步行500米內便可到達。日出康城對出需填海約2公頃，以保護鐵路設施。

惟當局承認，擬建的「將軍澳—油塘隧道」和「將軍澳南延綫」未必趕及2030年落成，首批居民或要先依靠康城和將軍澳市中心接駁。運輸及物流局於今年第四季會制訂新鐵路、道路更詳細走線和初步進展時間表。