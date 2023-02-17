將軍澳2填海項目低調展開諮詢　政府消息：公眾諮詢期後亦可表達意見

有政府消息人士向該報表示，以往並非每項工程的公眾諮詢都作新聞發布，亦認為公眾諮詢不必拘泥於個別形式，指公眾亦可於諮詢期後表達意見，「唔係邊日諮詢期結束，市民就唔可以再表達意見。」而發展局回覆查詢時則稱，按項目的性質和具體情况制訂諮詢安排，當局會出席西貢區議會會議，並透過議員等約見將軍澳居民，至今收到約200份意見書。

政府計劃於將軍澳137區及132區填海，分別興建5萬個住宅單位及6個「厭惡性」公共設施。不過，《明報》專欄披露，港府在未有公布下，原來已於1月底，展開兩個項目的公眾諮詢，諮詢期更將於3月底結束。

將軍澳132區 引入內地電力

翻查資料，將軍澳137區規劃佔地約80公頃，相等於4個太古城，將發展為以房屋用途為主的新社區，公私營房屋比例為七三比，可容納供13.5萬人。當局料於2025年開展填海工程，首批約3.4萬人最快可於2030年遷入，當中涉及約1.26萬個單位。

而為配合其房屋發展，局方亦建議在將軍澳第132區對出，以填海和削坡方式提供約25公頃，以容納6個「厭惡性」公共設施，包括公眾填料轉運設施、混凝土配料廠、電力設施、建築廢料處理設施、廢物轉運站及海上垃圾收集站。其中為達致2035年碳排放減半及2050年實現碳中和的目標，環境及生態局正與內地商洽，計劃購入更多可再生能源，預計內地電力須從東邊引入，電力設施需設置於臨海位置供海底電纜登陸。