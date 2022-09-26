專家倡結合中西醫診斷 高永文︰當局及早設長新冠治療規範

本港累計確診新冠肺炎人數眾多，康復後應對長新冠成為患者本身以至醫療體系的挑戰。中大中醫學院、中大醫院和灼見名家傳媒昨合辦「中西醫如何配合改善新冠肺炎後遺症」研討會，分享中西醫如何診斷及醫治長新冠。出席活動的行政會議成員、前食衛局長高永文認為，社會應關注病人的新冠後遺症情況，因此要加以規劃，當局整合公私營中西醫力量。

「中西醫如何配合改善新冠肺炎後遺症」研討會有多名專家應邀就不同題目發言。其中中大醫院行政總裁馮康表示，自己於2003年感染沙士後任病人互助組織主席，當時病人亦有出現「後沙士」徵狀，與現時長新冠相似。當時曾協助後沙士病人接受中醫治療，成功控制徵狀。他期望衛生署可於明年初向中大醫院批出執照認可，令院方能以中西醫結合診所模式，拓展中醫服務。

到場主禮的高永文則表示，疫情有退幕的一日，但新冠後遺症患者數量或很龐大。他認為政府或醫管局可牽頭，聯同各大學醫學院參與，協調公私營中西醫學界作長遠規劃，包括整合各方臨床數據；整合各方力量，就各種後遺症及長新冠臨床問題及早組織專家，設立治療規範流程指引；並將病人分類分流治療，避免其他醫療服務受影響。