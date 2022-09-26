專家倡結合中西醫診斷 高永文︰當局及早設長新冠治療規範

本港累計確診新冠肺炎人數眾多，康復後應對長新冠成為患者本身以至醫療體系的挑戰。中大中醫學院、中大醫院和灼見名家傳媒昨合辦「中西醫如何配合改善新冠肺炎後遺症」研討會，分享中西醫如何診斷及醫治長新冠。出席活動的行政會議成員、前食衛局長高永文認為，社會應關注病人的新冠後遺症情況，因此要加以規劃，當局整合公私營中西醫力量。
「中西醫如何配合改善新冠肺炎後遺症」研討會有多名專家應邀就不同題目發言。其中中大醫院行政總裁馮康表示，自己於2003年感染沙士後任病人互助組織主席，當時病人亦有出現「後沙士」徵狀，與現時長新冠相似。當時曾協助後沙士病人接受中醫治療，成功控制徵狀。他期望衛生署可於明年初向中大醫院批出執照認可，令院方能以中西醫結合診所模式，拓展中醫服務。
到場主禮的高永文則表示，疫情有退幕的一日，但新冠後遺症患者數量或很龐大。他認為政府或醫管局可牽頭，聯同各大學醫學院參與，協調公私營中西醫學界作長遠規劃，包括整合各方臨床數據；整合各方力量，就各種後遺症及長新冠臨床問題及早組織專家，設立治療規範流程指引；並將病人分類分流治療，避免其他醫療服務受影響。
陳家亮：長新冠將成全球最大健康問題
中大醫學院院長陳家亮直言，長新冠將成為全球最大健康問題，但院方發現可透過分析腸道微生態，準確診斷和治療長新冠。中大醫院感染及傳染病科專科醫生蔡健榮則指，長生冠患者較常出現腦神經和精神症狀，如專注力下降、記憶力差、失眠、焦慮、頭痛頭暈，其次為疲勞、全身不適、呼吸急促。惟他稱未來仍要進一步跟進患者症狀變化和評估治療反應。
中大中醫學院院長林志秀表示，中醫藥在新冠肺炎防治上，包括減輕發燒症狀、控制病情、降低重症患者事死亡率和促進恢復期患者康復等都有療效。而針對長新冠常見症狀如疲倦、口乾，中醫主要病理為「餘熱未清，氣陰兩虛」，可按「益氣養陰，佐於清熱」，以沙參麥冬湯和六君子湯治療，同時結合八段錦等非藥物治療，改善肺功能。
冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則引述美國智庫研究，稱有200萬至400萬美國人因長新冠而沒有工作，佔當地勞動人口1.2%至2.4%。他認為政府應盡快作同類統計，評估長新冠對本港勞動市場以至經濟影響，並應透過提高預防和治療能力和加強失業保障等，減低經濟損失。