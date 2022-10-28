專家憂港野生淡水龜或絕種 海洋公園成功工繁殖眼斑水龜

香港野生淡水龜或面臨滅絕。專家指，香港或已是華南地區僅存野生淡水龜的地方，但近年數量因人類活動包括非法捕獵致急劇下降。為加強教育，海洋公園保育基金今年舉辦的第27屆海洋公園保育日，以淡水龜為題，配以不同活動帶領遊客了解瀕臨絕種生物現況，盼加強保育意識。
保育基金總監布文傑在昨舉行的保育日啟動禮稱，人類活動如河道污染、土地開發及非法捕獵作販賣活動等均令野生淡水龜數量急降，並形容淡水龜物種的瀕危狀況比大熊貓更嚴重，指據本地專家估計現時香港的群落極可能是華南地區其中一個僅餘的種群。
嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希透露，香港過往10年有淡水龜出沒的溪澗，九成已失去龜蹤；香港現存眼斑水龜和金錢龜的數量料少於100隻。他指團隊近年一直在野外找尋淡水龜的足跡，期間發現非法捕獵嚴重，數百條天然溪澗均已被不法分子搜掠，團隊放置在野外的紅外線相機拍攝到相關過程。若捕獵活動持續，估計5至10年內野生淡水龜將絕跡香港。
宋亦希指，淡水龜在生態鏈擔當重要角色，除進食河道生物的腐肉，助減分解污染物所需時間；吞食種子經消化再排泄出來，種子發芽率反更高，有助河邊樹木生長。
為加強市民保育意識，海洋公園保育日於11月5至6日在海洋公園內舉行，以「齊心守護野生淡水龜」為題，安排遊戲、專家分享，設淡水龜教育展覽，帶領公眾認識5種本地原生淡水龜，期間更可近距離觀察首隻由保育基金、海洋公園和嶺大團隊合作，成功人工繁殖的眼斑水龜寶寶。
保育基金社區教育經理溫翰芝表示，人工繁殖眼斑水龜除要控制水質、溫度、濕度外，順利交配後由受精到孵化的成功率少於五成，面對重重困難。