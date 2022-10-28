專家憂港野生淡水龜或絕種 海洋公園成功工繁殖眼斑水龜

香港野生淡水龜或面臨滅絕。專家指，香港或已是華南地區僅存野生淡水龜的地方，但近年數量因人類活動包括非法捕獵致急劇下降。為加強教育，海洋公園保育基金今年舉辦的第27屆海洋公園保育日，以淡水龜為題，配以不同活動帶領遊客了解瀕臨絕種生物現況，盼加強保育意識。

保育基金總監布文傑在昨舉行的保育日啟動禮稱，人類活動如河道污染、土地開發及非法捕獵作販賣活動等均令野生淡水龜數量急降，並形容淡水龜物種的瀕危狀況比大熊貓更嚴重，指據本地專家估計現時香港的群落極可能是華南地區其中一個僅餘的種群。