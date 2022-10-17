專家推算逾百萬港人長新冠 病徵困擾、記憶力差、不能集中、失眠、焦慮、抑鬱 促設專科診所

本港接近3年新冠肺炎疫情期間，累計錄得超過183萬宗確診，中大醫學院院長陳家亮推算，本港或有過百萬人出現後遺症「長新冠」，並受到不同程度影響，包括記憶力變差、不能集中精神等，認為政府和社會不應忽視情況，建議當局設立專門診所。昨本港新增5,564宗確診，連續4日突破五千大關，陳家亮相信病毒殺傷力會隨變種一直變得更溫和，如重症和死亡個案水平未有隨確診數字增加，入境和社交距離措施應可進一步放寬。
疫情肆虐本港多時，市民不幸染疫後即使檢測呈陰性，亦不等如「好返晒」，各種後遺症或揮之不去。香港中文大學今年7月展開一項為期3個月的「長新冠」研究，目標邀請一萬名新冠康復者填問卷。陳家亮在一個電視台節目推算，本港或有超過一百萬人患有「長新冠」，又透露至今已有近七千名康復者參與研究，年齡介乎1至102歲，當中七成人持續有「長新冠」症狀，而女性、年滿65歲及未有接種新冠疫苗的人士，出現「長新冠」風險便更高。
研究初步發現，分別有四成受訪者受多種病徵困擾或記憶力變差、不能集中精神，亦有三至四成人有失眠、焦慮和抑鬱等情緒問題。他們大多雖屬於輕症，但都影響其學業、工作等，陳家亮認為當局應正視問題和及早處理，以免日後出現其他複雜問題，包括建議政府設立專科診所分流治療、醫學界提升對「長新冠」的認同。
第四波病人症狀較持久
針對已接種疫苗和感染變異病毒株Omicron的康復者，陳家亮稱他們的症狀均較短暫和輕微，相信與Omicron殺傷力變弱有關，又稱第四波疫情的病人症狀通常持續較長時間、多器官症狀較普遍。至於近日先後出現的XBB、BA.4.6或BQ.1.1等亞系個案，他認為要更多數據才能判斷是否對「長新冠」有更深影響。
衛生防護中心公布，昨增5,564宗確診，包括385宗輸入個案。醫管局表示，現時共有20名危殆和25名嚴重病人在公立醫院留醫，另昨多5名患者離世。陳家亮表示，變種病毒如果要成為主流，傳播力便會增強，但殺傷力要減低才能長期寄居在人體。他期望如按照目前走勢，即未來數個月確診數字增加但嚴重和死亡個案水平維持，政府便可進一步考慮放寬社交距離措施，以及撤銷入境人士首3日「黃碼」的限制。
疫情個案方面，衛生防護中心昨沒有錄得涉及Omicron XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系的個案。昨有10間院舍共15名院友和員工確診，有37人被列為密切接觸者要檢疫；兩間中學各有一班因出現群集個案，需要暫停面授課一周。青山醫院成人精神科女病房和法醫精神科男病房，近日分別有2名和3名病人確診，沙田慈氏護養院一個療養科男病房最近也有3名病人確診，兩間醫院正分別調查院內個案關連。
國泰航空：機組人員可選「0+3」
另外，駐港機組人員本月4日起在海外執勤時如遵從指定條件，抵港後亦在取得核酸檢測陰性結果後才離開機場、之後連續4日做核酸檢測，「疫苗通行證」便可一直維持「藍碼」。當時有工會認為，機組人員落機後仍要在機場久候結果，會令他們感疲憊不堪。國泰航空表示，機組人員昨起可選擇如一般入境人士的「0+3」安排，即採樣後可離開、抵港首3日持「黃碼」。惟運輸及物流局回覆本報稱，有關入境政策自月初後未曾修訂，重申機組人員如不符合相關指定要求，安排將與一般入境者看齊。