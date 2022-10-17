專家推算逾百萬港人長新冠 病徵困擾、記憶力差、不能集中、失眠、焦慮、抑鬱 促設專科診所

本港接近3年新冠肺炎疫情期間，累計錄得超過183萬宗確診，中大醫學院院長陳家亮推算，本港或有過百萬人出現後遺症「長新冠」，並受到不同程度影響，包括記憶力變差、不能集中精神等，認為政府和社會不應忽視情況，建議當局設立專門診所。昨本港新增5,564宗確診，連續4日突破五千大關，陳家亮相信病毒殺傷力會隨變種一直變得更溫和，如重症和死亡個案水平未有隨確診數字增加，入境和社交距離措施應可進一步放寬。

疫情肆虐本港多時，市民不幸染疫後即使檢測呈陰性，亦不等如「好返晒」，各種後遺症或揮之不去。香港中文大學今年7月展開一項為期3個月的「長新冠」研究，目標邀請一萬名新冠康復者填問卷。陳家亮在一個電視台節目推算，本港或有超過一百萬人患有「長新冠」，又透露至今已有近七千名康復者參與研究，年齡介乎1至102歲，當中七成人持續有「長新冠」症狀，而女性、年滿65歲及未有接種新冠疫苗的人士，出現「長新冠」風險便更高。

研究初步發現，分別有四成受訪者受多種病徵困擾或記憶力變差、不能集中精神，亦有三至四成人有失眠、焦慮和抑鬱等情緒問題。他們大多雖屬於輕症，但都影響其學業、工作等，陳家亮認為當局應正視問題和及早處理，以免日後出現其他複雜問題，包括建議政府設立專科診所分流治療、醫學界提升對「長新冠」的認同。