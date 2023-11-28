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2023-11-28 04:31:50
日報

專家推算20年後極端天氣更頻繁 暴雨量超9月黑雨紀錄四成

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暴雨

香港9月出現500年一遇暴雨，雨後多處滿目瘡痍。(資料圖片)

極端天氣影響全球，香港在9月便遇上世紀暴雨，令廣大市民狼狽不堪。中大研究團隊利用科學氣候模型，分析過往十年及推算2040至2049年極端降雨及酷熱天氣的趨勢，估計2040至2049年會出現最高一小時降雨量可達230毫米，相比今年9月「500年一遇」黑雨紀錄再多四成；「百年一遇」暴雨出現得更頻繁。每年熱夜會增至48日，40年間增加1.4倍。

今年9月的黑雨曾錄得每小時逾158毫米雨量紀錄，中大、港大及科大的研究團隊利用氣候模型及城市環境數據，推算極端天氣趨勢。

吳恩融 任超 馮志雄 陸恭蕙

(左起)吳恩融、任超、馮志雄及科大環境研究所首席發展顧問陸恭蕙。 (李朗僑攝)

科大數學系與環境及可持續發展學部講座教授馮志雄指，團隊以香港2001年起的颱風數據作推算，「如果同一樣既颱風，喺未來高(攝氏)1.3至2度既環境嚟計」，推算極端降雨及酷熱天氣情況。他表示，結果令人擔憂，估計2040至2049年出現極端降雨的機率由過去的54%升至73%；一小時雨量更可達230毫米、高今年9月黑雨紀錄的四成；在2094年雨量更可能出現每小時達291.5毫米的情況，「係時候要思考下，我哋既城市頂唔頂到咁既天氣。」

除極端降雨，酷熱天氣問題亦會惡化。港大建築學院副教授任超指出，經模型推算，本港熱夜日數由過去十年平均值的32日，增加2040至49年的約48日；最長連續熱夜日數由過去10年平均約8日增至約10日，而單次最多連續熱夜更可能長達15日。她續指，本港熱夜數目將進一步為市民帶來健康風險。

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研究項目負責人、中大建築學院姚連生建築學教授吳恩融表示，是次研究結果希望能夠為政府提供數據設計排水系統，應付未來氣候變化。他強調，「我哋唔可以用過去嘅數據，設計將來嘅城市」。但直言現時數據以保守形式估計，未來天氣受碳排放等因素影響，若是如此便要重新計算。

吳恩融續指，現時政府首要任務是加強各界正確認知其嚴重性和潛在影響。以暴雨為例，過往有市民認為在黑色暴雨警告下仍然可以外出或趕回家，在極端天氣新常態下，市民應更注意極端天氣下如何保護自身安全，包括應盡量留在室內地方等暴雨過去，遠離水浸區域和斜坡等。各界亦要共同減低碳排放，防止極端天氣情況惡化。

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