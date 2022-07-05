專家料感染BA.4 BA.5成主流 或有空間放寬入境檢疫

本港新冠肺炎疫情持續，單日確診宗數連日過千，當中涉及變異病毒株Omicron BA.4或BA.5亞系的個案與日俱增，昨多11宗懷疑BA.4或BA.5，包括土瓜灣馬頭涌官立小學4名師生、觀塘為食火鍋食客等。有專家估計，傳染力強的BA.4或BA.5將成為本港主流病毒株，但認為其破壞力較弱；而若周邊地區流行病毒株與本港相同，輸入個案重症比率低，加上本港高風險人士疫苗接種率高，便有空間調整入境人士檢疫安排。 單日新增1,840宗確診，包括196宗輸入個案。當局昨錄得11宗懷疑BA.4或BA.5個案，當中觀塘萬泰利廣場為食火鍋群組再多一名食客染疫，累計15名食客和一名密切接觸者確診。馬頭涌官立小學6C班3名學生和1名教師亦懷疑感染BA.4或BA.5，是第二間校內有相關傳播的學校，該班別要暫停面授課。居旺角海富苑海寧閣、在機場為旅客清關的海關關員，在恆常核酸檢測發現確診及懷疑帶BA.4或BA.5病毒，其餘有關個案包括居筲箕灣耀東邨耀安樓和何文田邨適文樓的各兩人等。



BA.2康復者對BA.4或BA.5有足夠免疫力 衛生署公共衛生化驗服務處最新分析結果顯示，本港有422宗帶有或懷疑帶有BA.4或BA.5的個案。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅昨在電台節目表示，相信BA.4或BA.5將成為本港主流病毒株，又指出港大早前推算最少400萬人在第五波疫情感染BA.2病毒，現有證據顯示康復者對BA.4或BA.5有足夠免疫力。 孔繁毅說，本港新冠疫苗接種率高，相信兩者能在社區產生混合免疫屏障，預防進一步爆發疫情。他並稱，BA.4或BA.5傳染性雖然較高，但破壞力相對較弱，情況類同流感，認為市民毋須過於擔心。 港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一電台節目提到，BA.5在全球逐漸成主流，料本港相關個案在未來數周會顯著增加，尤其是輕症或無病徵個案，最終病毒株會取代BA.2。他認為，若周邊地區流行病毒株與本港相同，輸入個案重症比率低，而且本港高風險人士疫苗接種率高，便有空間調整入境人士7天酒店檢疫的安排，可改爲3天酒店檢疫加4天居家隔離。他又說，相關病毒傳播力高，完全阻止病毒傳播是「不可能任務」，認為目前的外防輸入政策只能阻慢病毒進入社區。

張竹君指BA.4或BA.5未成本地主流病毒株 就有關專家意見，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，外國經驗顯示BA.4或BA.5傳播力很快、有機會成為主流，惟每個地方不能直接比較，如當地市民之前的染疫情況等，坦言難以一概而論。她又稱，本港每日新增的BA.4或BA.5個案僅佔當日約1%，尚未成為本地主流病毒株，但強調有關病毒傳播力強，難料BA.4或BA.5何時會成主流。 對有專家認為有條件放寬入境檢疫安排，如「3日酒店+4日家居」檢疫。張竹君表示，現時大部分離開酒店後確診的個案都是復陽，僅有少數新個案在抵港第8、9日確診，並在家居造成小規模傳播，形容屬預期之內。 當局日前公布，為食火鍋群組一名食客3月曾經快速測試呈陽性，今次是否二次感染待查。孔繁毅表示，二次感染個案一般病徵較輕微，料導致重症或死亡的情況較少。張竹君稱，有關個案暫未有資料，強調會觀察本港康復者二次感染BA.4或BA.5的情況。

