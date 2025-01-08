專家料農曆新年前流感高峰 氣溫明降至12度

本港剛度過一個溫暖的「小寒」後，天氣即將再次轉涼。天文台指，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，預計明日稍後氣溫顯著下降、後日及周末期間早上寒冷，市區氣溫在12度左右，新界部分地區嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。
天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋南海北部及華南沿岸，預計今早清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低兩、三度，日間部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約20度，吹和緩至清勁東至東北風，今日初時離岸間中吹強風。天文台又指，一股冬季季候風明日將抵達華南沿岸，料季候風其後會被一股偏東氣流取代，下周初廣東沿岸氣溫稍為回升。
專家籲長者兒童盡快打流感針
本地季節性流感活躍程度在去年最後一周進一步上升，衛生防護中心預料隨著天氣轉冷，活躍程度會持續上升並超過基線水平。
港大醫學院副院長潘烈文出席一個研討會後表示，留意到流感個案有增加趨勢，而據經驗每年1月至3月是高峰期，直言香港是個人流多的地方，難以避免流感肆虐，建議年長和兒童等高風險人士盡快接種流感疫苗，並減少前往人多的地方。
港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅昨在一個電台節目稱，不少市民在聖誕節和新年外遊過後感染流感，新增個案當中以5歲以下幼童為主，並有不少長者或長期病患者因併發症而要入院治療，預料農曆新年前將踏入H1甲型流感高峰期。他提到，今季兒童和長者的流感疫苗接種率比上一個冬季高，令社區有較高免疫力，料高峰期比往年的28周短。
孔繁毅料現流感「雙高峰」
不過，孔繁毅指社區較多人感染後，H1甲型流感高峰期便會回落，其後3至4月則預料出現H3甲型流感高峰期，即可能出現兩種流感同時爆發的「雙高峰」。他呼籲家長在農曆新年前，應盡快為幼童接種流感疫苗。