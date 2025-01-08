專家料農曆新年前流感高峰 氣溫明降至12度

本港剛度過一個溫暖的「小寒」後，天氣即將再次轉涼。天文台指，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，預計明日稍後氣溫顯著下降、後日及周末期間早上寒冷，市區氣溫在12度左右，新界部分地區嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋南海北部及華南沿岸，預計今早清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低兩、三度，日間部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約20度，吹和緩至清勁東至東北風，今日初時離岸間中吹強風。天文台又指，一股冬季季候風明日將抵達華南沿岸，料季候風其後會被一股偏東氣流取代，下周初廣東沿岸氣溫稍為回升。