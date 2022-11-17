專家：幼兒語言發展 父母陪伴最重要 在職家長表示放工佢哋都瞓咗 可以點做? 要記住Edutainment教育法則

作為父母的你，總會想過每晚與子女說bedtime story，享受親子時光。但現實是不少忙碌的在職父母下班回到家中，孩子往往都熟睡了。原來錯失與孩子的互動時間，對他們的語言發展影響深遠。曾任香港大學言語及聽覺科學系榮譽助理教授、現為香港言語及吞嚥治療中心顧問的言語治療師秦蓁博士表示：「小朋友的語言發展是有傾有講，沒有人跟他說話和互動，孩子是不能學會說話的，因此父母的陪伴是小朋友語言發展中最重要的一環。」

在職家長與小朋友的相處時間少在所難免，但只要略花心思，用簡單的方法亦可將有限的親子時間質素提高，幫助小朋友的語言發展。

Edutainment教育法 提起孩子學習興趣

歐美推崇Edutainment即教育（Education）+ 玩樂（Entertainment），以寓學習於玩樂的教育方式，讓小朋友享受娛樂過程，同時學習到知識。秦博士指：「如果學習的內容和過程都十分沉悶，孩子自然沒有心機學習。當一邊學習同時亦能享受娛樂，營造開心愉快學習的過程，會有助提升學習興趣。」Edutainment的好處是可以讓小朋友一邊學習一邊玩，透過這個過程他們不會感覺到被逼學習。現時不少學校都主張開心愉快學習模式課堂，市面上亦不難找到Edutainment的學習工具，父母陪伴時可透過互動的遊戲，與孩子玩玩具、說故事，從而觀察孩子的反應，在學玩的過程作出相對應的配合，更能鞏固小朋友學習到的知識。

講故事加強聽覺學習 提升想像力和創造力

想孩子語言發展上事半功倍，秦博士建議，父母可以先了解孩子屬於哪一種學習模式，從而發掘他們的長處，並於親子時間以孩子合適的方法互動。有些小朋友是視覺型，用很多視像學習；有些屬聽覺型，很依賴聽覺去學習；亦有些屬聽覺和視覺混合型學習模式。哈佛大學的閱讀專家指出，幼童若聽覺理解程度強，往往超越他們在視覺上的閱讀能力，因此小朋友聽故事，有助他們在閱讀能力上打好基礎。