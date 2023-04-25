專家︰流感高峰後染肺炎鏈球菌或增多 感染引併發症死亡率達47%

口罩令解除，近日染新冠和流感個案不容忽視外，亦要慎防肺炎鏈球菌。四個醫學會聯合調查發現，超過三成人以為肺炎鏈球感染並不常見，近八成人沒有接種相關疫苗，願意接種者更僅兩成。學會指，近日肺炎鏈球菌個案增加，當中幼兒及長者屬高危群組，感染肺炎鏈球菌後可引發肺炎及腦膜炎等併發症，死亡率高達近一半，呼籲高危市民盡早接種疫苗，促請政府及早引入新一代疫苗。
香港老人科醫學會、香港感染及傳染病醫學會、香港兒科醫學會，以及香港兒童免疫過敏及傳染病學會，委託香港民意研究所上月做網上調查，訪問3,600名18歲以上人士，超過三成受訪者以為肺炎鏈球菌感染不常見，逾六成人認為自己並非高危人士，至於家有幼兒(近兩成)和長者(四成)的受訪者自覺其家庭亦非高危一族。八成受訪者都沒接種過肺炎鏈球菌疫苗，有意願接種者只有約兩成。
近日染流感個案上升，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華稱，市民感染流感後，免疫系統功能下降，染肺炎鏈球菌的風險便增加。
肺炎球菌感染是由肺炎鏈球菌引致的疾病，當中以幼兒及長者屬高危群組。衛生署數據，疫情前的2017至2019年每年有約180宗，去年只有28宗、而今年首季已有14宗。感染血清3型肺炎鏈球菌，是兒童入住深切治療部的主要原因，成人患者亦有約53%染肺炎球菌血清3型。香港感染及傳染病醫學會成員、感染及傳染病科專科醫生孔繁毅指，血清3型感染容易引起菌血性休克、腦膜炎、嚴重肺炎、肺水腫、心臟疾病等，多種共病的患者死亡率高達47%。
有研究顯示血清3型會對抗生素產生抗藥性，如對常用的紅霉素及四環黴素，出現高達五成半及超過七成抗藥性，孔繁毅坦言「大大增加了治療難度」。他又指，肺炎鏈球菌有逾百種，不可能完全預防，必須精準對準致病性、高死亡率的血清型作出重點防禦，並持續更新疫苗，當局必須加快檢視新疫苗的程序，針對目前本港血清型流行情況。他指，疫情後預料感染呼吸道疾病的人士上升，呼籲高危市民盡早接種疫苗。