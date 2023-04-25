專家︰流感高峰後染肺炎鏈球菌或增多 感染引併發症死亡率達47%

口罩令解除，近日染新冠和流感個案不容忽視外，亦要慎防肺炎鏈球菌。四個醫學會聯合調查發現，超過三成人以為肺炎鏈球感染並不常見，近八成人沒有接種相關疫苗，願意接種者更僅兩成。學會指，近日肺炎鏈球菌個案增加，當中幼兒及長者屬高危群組，感染肺炎鏈球菌後可引發肺炎及腦膜炎等併發症，死亡率高達近一半，呼籲高危市民盡早接種疫苗，促請政府及早引入新一代疫苗。

香港老人科醫學會、香港感染及傳染病醫學會、香港兒科醫學會，以及香港兒童免疫過敏及傳染病學會，委託香港民意研究所上月做網上調查，訪問3,600名18歲以上人士，超過三成受訪者以為肺炎鏈球菌感染不常見，逾六成人認為自己並非高危人士，至於家有幼兒(近兩成)和長者(四成)的受訪者自覺其家庭亦非高危一族。八成受訪者都沒接種過肺炎鏈球菌疫苗，有意願接種者只有約兩成。

近日染流感個案上升，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華稱，市民感染流感後，免疫系統功能下降，染肺炎鏈球菌的風險便增加。

