專業人士由鮮有運動到挑戰單車節 3選手盼馳騁三隧三橋

闊別4年的香港單車節將於下月18日回歸，路線遍及六區的主要幹道和多個地標，吸引各界的單車好手踴躍參與。首次參加單車節的盧小頤(Clare)、梁雪兒(Michelle)和梁苑珊(Gloria)均將參加50公里賽事。3人分別從事律師、銀行及醫護工作，由本來缺少運動，到成為單車節選手，皆表示運動有益身心，並期待屆時馳騁「三隧三橋」。

律師牌在不少人眼中是極為難考，但Clare笑言不及踩單車困難，更忍俊指「我人生最大困難是踩單車」。Clare指，以前沒有運動習慣，疫情下受同事邀請玩「三項鐵人」，於是購入單車並開始「試踩」。她表示，過往踩單車都是穿波鞋或平底鞋，而公路單車需「上lock」(鎖緊單車腳踏及專用鞋，可提升踩踏效率)，先從服飾上學習；不過，起初自學「上lock」時曾多次跌倒，令她感到灰心，亦因腿部不夠力而害怕上斜，慶幸後來經教練指點和練習後成功克服。養成運動習慣後的Clare，即使律師工作繁忙，她仍會於午飯時間健身，晚上在家用健身器材鍛鍊，每逢周六日則「練車」。她說，做運動後令明白到運動健兒的「堅持」，並將相關信念運用於生活，選擇直接面對和解決難題。

從事銀行的Michelle透露，因看到別人旅行踩單車到國家公園的照片很美麗，而觸發她3年前一人到英國開始單車之旅。她指，單靠行路較需時，未必能一日行完整個國家公園，而踩單車可加快行程，飽覽更多風景。她回港後經同事介紹開始跟教練「由零開始」學單車，更踩到大帽山和太平山等多個香港美景地標，又到過能遙望深圳的上水邊境。除參加50公里組，Michelle亦參加了單車節的公路繞圈賽，她認為兩項賽事最大的挑戰是途中不能停下，因日常踩馬路可在「等燈位」時稍作休息，但賽事則需耐力，計劃屆時帶備多些能量補充飲品和食品。

眼科醫生Gloria則因四、五年前3名子女已到外國留學，多了空餘時間後開始跑步消閒。後來因有意嘗試三項鐵人，而開始踩單車。她表示，踩單車的速度感有助減壓，更認識了約一百名新朋友。3人均表示期待平時難得開放給單車行走的「三隧三橋」上踩單車，並對50公里賽事有信心。

50公里賽事路線覆蓋「三隧三橋」，參加者由尖沙咀出發，穿梭尖沙咀文化中心、ICC環球貿易廣場等多個標誌建築，並可馳騁於青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道及尖山隧道，再返回尖沙咀。12月18日賽時當日凌晨1時起，多區將會實施分階段封路安排，所有封閉道路會在下午4時30分前重開。