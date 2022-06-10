專業採購團隊嚴選優質鮮食 供應商增至40地區 惠康「鮮．惠你做多步」

疫情下，各項社交距離措施改變了港人的生活習慣，居家煮食成為潮流，加上外出旅行受限，令大眾對新鮮食品的需求及品質不斷增加。自去年10月起，本地超級市場惠康推出全新概念「鮮」級市場Wellcome Fresh，搜羅一系列環球最新鮮食材、蔬果及乳製品，並以穩定及優惠價格出售，為顧客帶來嶄新購物體驗。而「新鮮」的背後，全賴專業採購團隊由運輸物流、採購貨源，以至品質監控，都有著一份執著與堅持。

環球供應鏈物流受限 強大供應網絡助穩定價格品質

「新鮮聽落好簡單，但要做得好，一定要做多步。」DFI零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻接受訪問時指，新冠疫情下面對的一大挑戰，在於環球供應鏈及物流貨運皆受影響。為應付突發情況，維持穩定貨源供應，過去一年採購團隊與世界各地的專家緊密合作，「捐窿捐罅」尋找合適供應商。時至今日，惠康全球供應商所遍布的地區由3年前的20多個，增至40多個。問及如何擴大供應網絡，李昭韻解釋會在現有供應商來源地周邊逐步發掘其他潛在地區：「例如摩洛哥、西班牙，甚至非洲都已成為我們產地直送的供應地區之一。」

李昭韻強調團隊的採購方針是「不時不食」，而強大的供應網絡有助穩定價格與品質：「市民外出會留意天氣報告，我們亦會緊貼環球天氣情況，預視來年鮮活食品的產量及質量，從而調整採購計劃。」她舉例，加州是鮮橙主要供應地，若團隊預視到當地那年將沒有風潮出現，從而推算樹上的橙花較多，意味香橙的收成雖豐碩但體積較小，如需採購大橙，便會轉從歐洲或東非進口。