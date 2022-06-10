專業採購團隊嚴選優質鮮食 供應商增至40地區 惠康「鮮．惠你做多步」

疫情下，各項社交距離措施改變了港人的生活習慣，居家煮食成為潮流，加上外出旅行受限，令大眾對新鮮食品的需求及品質不斷增加。自去年10月起，本地超級市場惠康推出全新概念「鮮」級市場Wellcome Fresh，搜羅一系列環球最新鮮食材、蔬果及乳製品，並以穩定及優惠價格出售，為顧客帶來嶄新購物體驗。而「新鮮」的背後，全賴專業採購團隊由運輸物流、採購貨源，以至品質監控，都有著一份執著與堅持。
環球供應鏈物流受限 強大供應網絡助穩定價格品質
「新鮮聽落好簡單，但要做得好，一定要做多步。」DFI零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻接受訪問時指，新冠疫情下面對的一大挑戰，在於環球供應鏈及物流貨運皆受影響。為應付突發情況，維持穩定貨源供應，過去一年採購團隊與世界各地的專家緊密合作，「捐窿捐罅」尋找合適供應商。時至今日，惠康全球供應商所遍布的地區由3年前的20多個，增至40多個。問及如何擴大供應網絡，李昭韻解釋會在現有供應商來源地周邊逐步發掘其他潛在地區：「例如摩洛哥、西班牙，甚至非洲都已成為我們產地直送的供應地區之一。」
李昭韻強調團隊的採購方針是「不時不食」，而強大的供應網絡有助穩定價格與品質：「市民外出會留意天氣報告，我們亦會緊貼環球天氣情況，預視來年鮮活食品的產量及質量，從而調整採購計劃。」她舉例，加州是鮮橙主要供應地，若團隊預視到當地那年將沒有風潮出現，從而推算樹上的橙花較多，意味香橙的收成雖豐碩但體積較小，如需採購大橙，便會轉從歐洲或東非進口。
產品監控3寶 堅持精挑細選最佳品種
惠康對「新鮮」的定義是全面的品質承諾，因此特設專業品質控制團隊，除了定期查看貨品安全證明、化驗報告等外，更會使用產品監控3寶：度糖機、顏色對照表及量度尺，確保蔬果的甜度、果實色澤、大細以及口感符合惠康嚴格標準。
惠康採購經理郭藹瑩表示，採購團隊每天都要不停試食食材，如不理想，就會退回供應商。她以Meadows荷蘭車厘茄為例，團隊試食了接近30款來自世界各地的車厘茄後才敲定最終選擇皮薄、脆口及鮮甜多汁的品種。郭藹瑩續指，團隊由挑選種子開始，敲定品種後，下一個課題就是如何種植及確保全年維持高品質。惠康會與全球合適的農莊合作，推行種植計劃，以穩定供應量及價格
特別品種大眾化價錢回饋顧客
除了自家品牌Meadows荷蘭車厘茄外，惠康亦希望能夠讓顧客以大眾化的價錢享用到特別品種且優質的食材，如空運秘魯白蘆筍、空運澳洲珍寶GMAX牛油果等。李昭韻稱，受惠於惠康龐大的銷售網絡，能夠有效控制成品之餘，更可分撥部分配額進口一些產量少、過往不曾出口的蔬果，包括早前引入的粉紅鳯梨，大獲好評，最近亦成功引入台灣芒果鳯梨及獨家發售的星露網紋蜜瓜等。李昭韻希望能夠持續給予顧客新鮮感，並將高質產品控制在實惠價錢。
惠康團隊英雄
「我在惠康工作超過14年，公司重視員工培訓，時常訓練及提升員工處理食材的指引，確保我們前線員工作最後把關，為顧客帶來優質圓满的購物體驗。我們前線同事一收到貨品，就會第一時間做點算。不同產品有不同處理方法，以菜芯為例，我們直接與農夫合作，由產地出發到上架只需不到24小時。」
「惠康一直將顧客的健康和安全放在首位。我們嚴格控制每個步驟，位於將軍澳的新鮮食品中心，有嚴格溫度及濕度控制，亦有冷凍貨車運送需冷藏的貨品，店舖的冷凍櫃亦有嚴格溫度監督，由儲存、運送、到上架一絲不苟，確保產品新鮮安全送到顧客手中。我們團隊亦會密切注視世界各地產品安全資訊及新聞，又與本地及海外食安中心有緊密聯繁，有任何食品安全相關事宜，都能迅速部署。」
（特約報導）