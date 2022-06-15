專業理財 | 中國人壽（海外）設過百間財富管理中心 締造全方位貼心保障

近年市民傾向更謹慎地規劃財富，當中不少人購買保險，希望為現在和未來增添一份保障。然而保險產品林林總總，有意投保人士除了著重產品質素，亦追求專業和貼心的服務，希望投保前能諮詢專業意見，投保後能享有稱心的售後服務，妥善且全面地管理保單等。有見及此，中國人壽（海外）除了提供多元化產品，亦積極投入資源完善服務網絡，並利用保險科技，發展數碼服務平台，務求以最便捷方式，為所有客戶提供更周全的保障。
過百間財富管理中心 設會客室保障客戶私隱
以往不少保險公司從業員習慣在街上設推廣站或在餐廳、咖啡店等公眾場所跟客戶見面，但街道和公眾場所人來人往，不只非常嘈雜致無法專注，若談話內容涉及金額和個人資料等，亦會令客戶有所顧慮，難以放心傾談。
因此，中國人壽（海外）除了為市場提供多元化產品，包括財富增值、醫療、危疾、退休策劃和財富傳承方案之外，近年更積極擴展銷售及服務網絡，於港九新界設立過百間財富管理中心，遙遙領先保險同業。每間財富管理中心經悉心設計，特設專屬會客空間，提供既舒適，私隱度又高的環境，讓客戶可暢所欲言之餘，理財顧問亦能專注了解客戶需要，從而提供最合適的理財建議或保險方案，務求讓客戶在不同人生階段都能無後顧之憂。
推跨世代儲蓄壽險 財富傳承有道
近年，財富傳承產品需求越趨殷切，客戶期望退休後能享有財務自由，同時為下一代未雨綢繆，將財富妥善地傳承予子孫。
面對以上市場需求，中國人壽（海外）推出集財富增值、財富傳承，以及壽險保障於一身的分紅保險計劃—「裕饒傳承儲蓄保險計劃II」¹（下稱「裕饒II」）。「裕饒II」包含保證現金價值及非保證終期紅利，其雙重潛在回報²能讓財富長線穩步增長；投保人亦可選擇以調低基本金額³的方式，靈活提取部分保證現金價值及非保證終期紅利²，以實踐個人財務目標。計劃更設有「無限次轉換受保人」⁴和「後補受保人安排」⁵選項，使財富能持續滾存，保障亦可代代傳承。「裕饒II」同時提供壽險保障，如受保人在保單生效期間不幸身故，受益人可獲得身故賠償。天有不測之風雲，人有旦夕之禍福，就算遇上突變時，「裕饒II」亦能令摯愛有所倚靠。
一站式線上服務 隨時隨地管理保單
金融科技運用盛行，中國人壽（海外）亦與時並進，積極發展線上平台，為客戶提供全面數碼化服務，同樣貼心優質。即使因疫情無法外出，一機在手便能進行投保、管理保單，以至索償等程序。此外，中國人壽（海外）亦致力優化其手機應用程式，讓客戶不受時地所限，享用多達14項個人保險自助服務，如更改保單資料、申請索償、查閱處理進度及接收電子通知書，以至管理強積金帳戶，真正做到「創富、保障、傳承，盡在客戶掌握之中」。
了解更多：www.chinalife.com.hk/zh-hk/customer-service
財富管理中心地址一覽：
註：
¹以上產品須受條款及細則約束，詳情請參閱相關產品小冊子、保險合約條款及宣傳單張。產品有以下風險：信貸風險、提早退保風險、匯率及貨幣風險、通脹風險、流動性及提取風險、非保證利益及保單終止，詳情請參閱相關產品小冊子。有關本計劃之詳細條款、細則及除外責任，概以相關保險合約為準。
²此計劃為分紅保險計劃，其保單價值包含保證現金價值及非保證終期紅利（如有）。終期紅利為非保證及為一次性分紅，並非永久附加於保單上，在日後公佈時終期紅利或會有所增減。在某些情況下，終期紅利的實際金額可能為零。終期紅利金額受不同因素包括但不限於相關投資的表現影響，因此該金額相對較為波動且不時上升下跌。中國人壽（海外）保留隨時調整終期紅利之權利，過往紀錄並非未來表現的必然指標。有關詳情請參閱產品小冊子內的「重要資料」第5及6項，以及「非保證利益」風險。終期紅利將於第2個保單週年日起的下列最早發生的情況下支付：i) 本公司支付身故賠償時（只適用於當受保人身故日當天的基本計劃之保證現金價值及終期紅利之總和高於基本計劃之累積到期已繳保費的101%）ii) 保單退保時 iii) 或保單到了保單滿期日時。
³「基本金額」指承保表或批註上列明為「基本金額」的金額，只用作計算保費及保單內的相關價值，並不適用於計算身故賠償。若基本金額於保單有效期內被更改，以上保費及保單內的相關價值亦將作相應調整。
⁴於申請轉換受保人時，現任受保人及新受保人必須仍然生存，申請受限於保單指定條件及中國人壽（海外）的相關行政程序。
⁵後補受保人的申請受限於保單指定條件及中國人壽（海外）的相關行政程序。