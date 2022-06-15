專業理財 | 中國人壽（海外）設過百間財富管理中心 締造全方位貼心保障

近年市民傾向更謹慎地規劃財富，當中不少人購買保險，希望為現在和未來增添一份保障。然而保險產品林林總總，有意投保人士除了著重產品質素，亦追求專業和貼心的服務，希望投保前能諮詢專業意見，投保後能享有稱心的售後服務，妥善且全面地管理保單等。有見及此，中國人壽（海外）除了提供多元化產品，亦積極投入資源完善服務網絡，並利用保險科技，發展數碼服務平台，務求以最便捷方式，為所有客戶提供更周全的保障。

過百間財富管理中心 設會客室保障客戶私隱 以往不少保險公司從業員習慣在街上設推廣站或在餐廳、咖啡店等公眾場所跟客戶見面，但街道和公眾場所人來人往，不只非常嘈雜致無法專注，若談話內容涉及金額和個人資料等，亦會令客戶有所顧慮，難以放心傾談。

因此，中國人壽（海外）除了為市場提供多元化產品，包括財富增值、醫療、危疾、退休策劃和財富傳承方案之外，近年更積極擴展銷售及服務網絡，於港九新界設立過百間財富管理中心，遙遙領先保險同業。每間財富管理中心經悉心設計，特設專屬會客空間，提供既舒適，私隱度又高的環境，讓客戶可暢所欲言之餘，理財顧問亦能專注了解客戶需要，從而提供最合適的理財建議或保險方案，務求讓客戶在不同人生階段都能無後顧之憂。

推跨世代儲蓄壽險 財富傳承有道 近年，財富傳承產品需求越趨殷切，客戶期望退休後能享有財務自由，同時為下一代未雨綢繆，將財富妥善地傳承予子孫。

面對以上市場需求，中國人壽（海外）推出集財富增值、財富傳承，以及壽險保障於一身的分紅保險計劃—「裕饒傳承儲蓄保險計劃II」¹（下稱「裕饒II」）。「裕饒II」包含保證現金價值及非保證終期紅利，其雙重潛在回報²能讓財富長線穩步增長；投保人亦可選擇以調低基本金額³的方式，靈活提取部分保證現金價值及非保證終期紅利²，以實踐個人財務目標。計劃更設有「無限次轉換受保人」⁴和「後補受保人安排」⁵選項，使財富能持續滾存，保障亦可代代傳承。「裕饒II」同時提供壽險保障，如受保人在保單生效期間不幸身故，受益人可獲得身故賠償。天有不測之風雲，人有旦夕之禍福，就算遇上突變時，「裕饒II」亦能令摯愛有所倚靠。

一站式線上服務 隨時隨地管理保單 金融科技運用盛行，中國人壽（海外）亦與時並進，積極發展線上平台，為客戶提供全面數碼化服務，同樣貼心優質。即使因疫情無法外出，一機在手便能進行投保、管理保單，以至索償等程序。此外，中國人壽（海外）亦致力優化其手機應用程式，讓客戶不受時地所限，享用多達14項個人保險自助服務，如更改保單資料、申請索償、查閱處理進度及接收電子通知書，以至管理強積金帳戶，真正做到「創富、保障、傳承，盡在客戶掌握之中」。 了解更多：www.chinalife.com.hk/zh-hk/customer-service 財富管理中心地址一覽：