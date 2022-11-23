專營巴士公司申請加價一至兩成　政府：豁免隧道費基金助降加幅

繼天星小輪及兩電都申請加價後，運輸及物流局今日(23日)表示，各專營巴士公司早前亦已遞交加價申請，加幅約為一至兩成，實際數字當局並無透露，僅稱會按既定程序審批。

稱油價高企 人力成本上漲

翻查資料，九巴、城巴新巴及新大嶼山巴士去年才獲批加價5.8%至12%。今年據報九巴及龍運分別在年中及年初申請加價，指公司受疫情影響，以機場為主要服務的龍運錄得非常顯著跌幅，加上油價高企及人力資源成本上漲，營運環境相當艱難。

城巴新巴就指，多項物價指數上升令營運成本受壓，燃油價格年內大增約一成，公司亦為同事加薪4.5%，認為需要檢視車費水平，確保財政可持續性。相關公司均無透露申請加價，由運輸及物流局交代陸續收到各專營巴士公司的加價申請。

政府： 正按 既 定程序審批

局方發言人指，正按照既定程序審批有關申請，適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交行政會議考慮，強調根據專營巴士票價調整安排，政府在評估票價調整時，會考慮巴士公司上次調整票價以來的營運成本、收益預測，市民接受程度及負擔能力等。

局方又指，政府已豁免專營巴士使用政府隧道收費，巴士公司須將節省的隧道費開支，存入相關基金賬目，當加價獲行政會議批准後，政府可先利用基金的結餘抵銷加幅，以降低乘客的負擔。