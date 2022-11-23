專營巴士申請加價一至兩成　政府：豁免隧道費基金助降加幅

5間專營巴士公司均已申請加價，其中服務機場為主的龍運巴士表示，乘客量錄得非常顯著跌幅。(資料圖片／林俊源攝)

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繼天星小輪及兩電都申請加價後，運輸及物流局表示，各間專營巴士公司早前亦已遞交加價申請，加幅約為一至兩成。當局並無透露實際數字，僅稱會按既定程序審批。

巴士公司：油價高企、人力成本上漲

新巴城巴回覆本報查詢表示，多項物價指數上升令營運成本受壓，而公司在3年凍薪後亦為同事加薪4.5%，因此相信有需要檢視目前車費水平，確保專營巴士業財政可持續性。九巴和龍運巴士稱，疫情持續令載客量下跌，服務機場為主的龍運更錄得非常顯著跌幅，加上油價高企和人力資源成本上漲，正面對相當艱難的營運環境。新大嶼山巴士同樣指疫情加上車長薪金、客量下跌，對其構成營運壓力。

政府：正按既定程序審批

運輸及物流局回覆本報查詢指，各專營巴士公司面對營運成本上升，例如燃料和工資成本等，再加上疫情早前對乘客量的影響，今年上半年開始陸續向政府提交加價申請。當局正與運輸署按既定程序審批有關申請，並會適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交行政會議考慮。

翻查資料，九巴、城巴、新巴及新大嶼山巴士去年才獲批加價5.8%至12%。運輸及物流局又指，政府隧道現已豁免專營巴士收費，每間專營巴士公司須把所節省的隧道費開支，存入「專營巴士豁免隧道費基金」。當專營巴士加價申請獲批時，巴士公司可先利用基金結餘抵銷加幅，減輕乘客負擔。